“Beethoven 2020” a Bra: due concerti per pianoforte in omaggio al grande compositore

Quest’anno ricorrono i 250 anni dalla nascita del compositore Ludwig van Beethoven e anche Bra, come molte altre città in tutto il mondo, renderà omaggio al grande musicista con la rassegna “Beethoven 2020”, due concerti dedicati alle sue più celebri sonate per pianoforte, organizzati dall’associazione Mousikon in collaborazione con il Comune di Bra.

Il primo appuntamento è sabato 3 ottobre alle 21.00 presso la chiesa di Sant’Andrea con il pianista Simone Gragnani, che eseguirà le opere 109, 110 e 111. La settimana successiva, domenica 11 ottobre alle ore 17.00, il concerto alla riscoperta della musica di Beethoven sarà nella chiesa di Sant’Antonino, con il pianista Matteo Costa, che presenterà le opere 10 n.2, 31 n.3 e 81a.

I due eventi in musica sono ad libero su prenotazione, chiamando l’ufficio Turismo e Cultura del Comune di Bra al numero 0172.430185. Si ricorda che verrà misurata la temperatura all’ingresso e che durante i concerti è necessario indossare la mascherina.

L’immagine grafica della rassegna è stata ideata e realizzata dall’illustratrice braidese Francesca Semeraro. Nei mesi scorsi, il ritratto di Beethoven è stato interpretato dagli studenti delle scuole cittadine e da coloro che si sono prestati a colorare #ilmiobeethoven. Gli elaborati raccolti, realizzati con varie tecniche di pittura e utilizzo materiali, andranno a comporre una piccola mostra che sarà allestita la sera del 3 ottobre sulle scalinate di Sant’Andrea e dal 4 all’11 ottobre in via Vittorio Emanuele II, presso l’area esterna della chiesa di Sant’Antonino.

“Beethoven 2020” è un’iniziativa dell’associazione Mousikon e del Comune di Bra, con il sostegno della Regione Piemonte, della Fondazione CRC e di Tesi Square e la collaborazione dei partner Francesca Semeraro, Radio BraOnTheRocks, Associazione Pantheon di Genova, Gruppo Alpini di Bra, chiesa di Sant’Andrea, chiesa di Sant’Antonino, Giolito Formaggi e Piano & Forte.

(em)