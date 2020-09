Elezioni 2020, a Morozzo confermato sindaco Mauro Fissore: “Vogliamo ripartire con slancio”

Mauro Fissore sarà il sindaco di Morozzo anche per i prossimi 5 anni: superato il quorum già nella serata di ieri (alle 23 aveva già votato il 51,67% degli aventi diritto) con la lista “Ascolto e Servizio”, l’unica presentatasi alla tornata elettorale.

Ha sicuramente affrontato tempi difficili come quello della gestione del paese durante e dopo il lockdown causa Covid-19. Questo ha dato forza e volontà di continuare sia da parte del sindaco che da parte dei cittadini di Morozzo che hanno riconfermato le idee di Mauro Fissore.

Ai nostri microfoni si è detto felice del risultato commentando così: “L’impressione è favorevole, non era scontato la riconferma perché la gente ora ha più scrupolo ad uscire di casa.”

Il riconfermato sindaco Fissore parla anche dei suoi collaboratori: “Squadra sostituita con ben 6 elementi nuovi con un progetto nuovo che è stato ben accolto dalla comunità. Vogliamo partire con slancio, anche se ci sono ancora delle incertezze legate al virus.”

Ora andiamo a vedere quali sono gli obiettivi del rieletto sindaco e della sua squadra: “Vogliamo fare la fiera del capone e pensiamo sia possibile una prospettiva di sviluppo per il paese.

Puntiamo alle caratteristiche della comunità agricola e a quella dei prodotti. Vorremmo inoltre, in questi 5 anni, proporre una nuova squadra di giovani con impegno nel sociale.

Riuscire a coinvolgere giovani è la cosa più importante, ci si deve impegnare in politica e in paesi come questi è fatta di cose di tutti i giorni. In politica bisogna trovare stimoli e provare a tutte le età, non si deve rimandare. Per quanto riguarda la rielezione sono molto soddisfatto, fermento di volontariato molto ricco e ne vorremmo fare la forza motrice del paese.”