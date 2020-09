Nella Granda torna “Dona la Spesa speciale scuola”, la raccolta di materiali didattici e di cancelleria per i bisognosi

Sabato 12 settembre, in 60 negozi della rete vendita di Nova Coop, presente in Piemonte e in alta Lombardia, prenderà il via la campagna “Dona la Spesa speciale scuola”, raccolta di materiali didattici e articoli di cancelleria per sostenere le famiglie in difficoltà. Quest’anno l’iniziativa si svolgerà in date diverse per ogni punto vendita, nella settimana tra sabato 12 e sabato 19 settembre.

Il ricavato della campagna verrà consegnato alle diverse Onlus e realtà locali del terzo settore con cui Nova Coop collabora da anni che provvederanno a distribuirle alle famiglie in difficoltà. Nel 2019 la campagna ha consentito di raccogliere prodotti per un valore di oltre 100mila euro, equivalente a circa 40mila pezzi.

Da anni Nova Coop si impegna nell’accompagnare le famiglie bisognose nel momento del ritorno a scuola e dell’acquisto dei materiali didattici che spesso rappresentano una spesa difficile da sostenere. Tra il 12 e il 19 settembre, nei supermercati, negli ipermercati e nei superstore Coop aderenti all’iniziativa sarà possibile acquistare e consegnare ai Soci Coop volontari e ai volontari delle Onlus presenti presso i punti vendita prodotti di cancelleria e materiali come risme di carta, colla stick, forbici, penne, pennarelli, evidenziatori, matite colorate, gomme, correttori, temperamatite, cartelline trasparenti, portapenne e astucci.

Dichiarazione di Silvio Ambrogio, Direttore Politiche Sociali e Relazioni Esterne Nova Coop:

“La campagna “Dona la Spesa speciale scuola” è parte di un impegno concreto che Nova Coop porta avanti da ormai 40 anni per sostenere istruzione e formazione dei giovani, valori imprescindibili e fondamentali nell’agire della nostra Cooperativa. La raccolta di materiali didattici e articoli di cancelleria destinati alle famiglie in condizioni di disagio economico che spesso non sono in grado di sostenere la spesa del ritorno a scuola testimonia la vicinanza di Nova Coop ai territori e alle persone e assume una valenza ancora più significativa in un momento particolarmente delicato nel quale le Istituzioni, le famiglie e i giovani devono affrontare il necessario ritorno sui banchi con tutte le precauzioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19“.

La raccolta “Dona la Spesa speciale scuola” rientra nel quadro più ampio di azioni gratuite a favore del mondo scuola che Nova Coop propone ogni anno. Proprio quest’anno compie 40 anni il progetto che testimonia l’impegno di Nova Coop a favore delle scuole del territorio. Accanto alla solidarietà concreta la Cooperativa propone infatti percorsi di Educazione al Consumo Consapevole che vedono coinvolte ogni anno soltanto in Piemonte quasi 1.000 classi.

Inoltre con l’iniziativa “Coop per la Scuola”, alla quale quest’anno sarà possibile aderire dal 3 settembre al 25 novembre, Nova Coop consentirà a Soci e consumatori di ricevere, ogni 15€ di spesa un buono che potrà essere donato a una scuola del territorio per l’acquisto di materiali didattici, e un bollino per collezionare prodotti derivanti da materiali riciclati tutti italiani.

In provincia di Cuneo “Dona la Spesa speciale scuola” si terrà, dal 12 al 19 settembre, nei seguenti punti vendita:

Cuneo – Via Cascina Colombaro 26/a – Ricavato devoluto alla Caritas Diocesana di Cuneo

Bra – Via Senatore Sartori 9 – Ricavato devoluto al Volontariato Vincenziano Bra/Istituto Comprensivo Bra 2

Savigliano – Via Galimberti 10-12 – Ricavato devoluto alla Caritas Savigliano