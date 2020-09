Fielmann sbarca a Cuneo: inaugurato il negozio in via Roma (FOTO e VIDEO)

E’ cominciata ufficialmente oggi, giovedì 3 settembre, l’avventura cuneese di Fielmann. La catena tedesca specializzata nel settore ottico sbarca nel capoluogo della Granda con l’apertura di nuovo negozio nel cuore della città, in via Roma 52. Si tratta del terzo in Piemonte, dopo Alessandria e Novara (aperti nel 2018), mentre in Italia sono in tutto 29 gli store del gruppo, presente al momento in 7 regioni (Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto), ma intenzionato a crescere ulteriormente nei prossimi mesi. Ad oggi, nel nostro Paese, Fielmann ha già venduto oltre 400 mila paia di occhiali e conta più di 300 dipendenti. Con oltre 25 milioni di clienti in Europa, il gruppo tedesco ha democratizzato il settore ottico, offrendo i grandi marchi al miglior prezzo. Qualità accessibile a tutti ed un fiore all’occhiello: al momento dell’acquisto, l’assicurazione è già inclusa nel prezzo degli occhiali da vista e da sole su misura a partire da 35 euro. In caso di rottura, smarrimento o furto, il cliente potrà recarsi in uno degli store per chiedere un nuovo paio di occhiali.

Linee accattivanti e alla moda tutte da scoprire, insieme ad altre collezioni studiate per tutta la famiglia, dai più grandi ai più piccoli. Fielmann, che ha già stregato lo chef Alessandro Borghese, noto volto della tv e testimonial dell’azienda tedesca, ora vuole conquistare anche a Cuneo. Lo farà con un negozio bello, moderno ed accogliente di 173 mq in cui si potrà scegliere tra oltre 1000 montature di design e grandi marchi internazionali. All’interno, ci saranno 5 collaboratori, tra cui 3 ottici specializzati, a disposizione della clientela. Inoltre Fielmann, nelle città coinvolte dalle aperture, ha lanciato il progetto “Pianta un Albero”, un’iniziativa che consente agli abitanti di suggerire all’azienda, da sempre impegnata in progetti di adozione del verde cittadino, dove piantare un albero nella loro città. E’ possibile farlo scrivendo a [email protected].

Nel giorno dell’inaugurazione, presente nello store di Cuneo il country manager Fielmann Italia Ivo Andreatta. Ecco le sue parole.