ASL CN2, Covid-19: tamponi ad accesso diretto per residenti rientranti da zone a rischio. Esame effettuabile dalle 10.30 alle 11.30

L’ASL CN 2 comunica che per i cittadini residenti sul territorio di questa ASL provenienti da Spagna, Grecia, Malta e Croazia sarà possibile, in aggiunta al servizio su prenotazione, effettuare il tampone per la ricerca dell’infezione da Covid-19, ogni giorno, dalle ore 10.30 alle ore 11.30, con accesso diretto, presso le sedi indicate sul sito aziendale di questa ASL (rintracciabile al link https://www.aslcn2.it/covid-19-viaggiatori-al-rientro-da-spagna-grecia-croazia-e-malta/ ).

Questo al fine di offrire un ulteriore servizio di assistenza, in tema di COVID-19, alle persone provenienti dai Paesi per cui è previsto l’obbligo di sottoporsi a tampone per la ricerca del Coronavirus al rientro in Italia.

c.s.