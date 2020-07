Suoni dal Monviso: diventa corista per un giorno

“Canti in qualche coro o, semplicemente, hai sempre sognato di farlo?

Questo è il tuo momento, in questa giornata diventerai protagonista assoluto!”

Con questo invito i Polifonici del Marchesato danno il benvenuto a tutti coloro che domenica 26 luglio parteciperanno alla seconda giornata di Suoni dal Monviso, in programma a Pian Munè, nel comune di Paesana. Si tratta di un open singing corale, che si svolgerà dalle 10 alle 12.30, e dalle 14.30 alle 16.30, con un’esecuzione finale (intorno alle 16) che concluderà la festa corale.

Le voci, distanziate nell’incantevole bosco della Trebulina, regaleranno una giornata di “stage corale spazializzato”. Un’immersione totale nella magia di un coro, aperta a tutti (su prenotazione), tra i segreti della vocalità, svelati da una vocalista, e la magia dettata dalla scoperta della partitura.

Un giornata riservata a coloro che vorranno diventare “coristi per un giorno”, all’ombra dei pini cembri, guidati da due professionisti del settore, il Maestro Paolo Zaltron, direttore della Corale Universitaria di Torino, che proporrà lo studio di alcune pagine tra le più affascinanti dei repertori classico, di montagna e pop, e la vocal coach Arianna Stornello, che dispenserà consigli sull’affascinante e delicato campo della vocalità.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Cori Piemontesi

E, chi vorrà semplicemente curiosare, o godere di un momento di musica, potrà farlo in piena libertà, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e in conformità con le disposizioni impartite per la lotta al coronavirus. Come detto, l’open singing si concluderà con un momento concertistico (ore 16), che vedrà anche la partecipazione del Gruppo Corale I Polifonici del Marchesato.

Per info e prenotazioni è necessario compilare il format presente sul sito www.suonidalmonviso.it, oppure scrivere all’indirizzo: [email protected] o telefonare ai numeri 3493282223 o 3493362980.

Costo iscrizione: 10 euro (se i coristi fanno parte di gruppi corali iscritti ad Acp il costo è di 6 euro);

possibilità di pranzo convenzionato, su prenotazione, presso il rifugio Pian Munè a 16 euro.

Per gli accompagnatori, ampie possibilità di passeggiate, escursioni e salite in quota con la seggiovia, info sul sito www.pianmune.it.

In caso di maltempo la giornata si terrà a Paesana, presso gli ampi saloni dell’Oratorio di S. Maria (Piazza Vittorio Veneto). Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 24 luglio ore 20.

