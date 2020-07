Tornano le carte nelle ACLI cuneesi con le nuove linee guida: “Abbiamo fatto la nostra parte”

Finalmente si torna a giocare a carte nei circoli e nei locali pubblici. La Conferenza delle Regioni ha emanato le linee guida necessarie per consentire il ritorno alla normalità in questo ambito, nelle quali sono pienamente contemplate le indicazioni del protocollo per il gioco delle carte, predisposto in collaborazione con lo Studio Quality di Borgo San Dalmazzo e il circolo Acli “Uscire Insieme Onlus”, dalle ACLI provinciali di Cuneo e l’U.S. Acli provinciale, con l’U.S. Acli regionale e le ACLI del Piemonte, e con l’adesione dell’associazione regionale Pro Loco.

Tale protocollo è stato presentato il 12 giugno 2020 in sede a Cuneo e immediatamente inviato al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che, riconoscendone la validità, l’ha proposta alla Conferenza delle Regioni, da cui è stata poi presa in considerazione.

“Come ACLI provinciali di Cuneo – dice il presidente provinciale, Elio Lingua – siamo lieti di aver fatto la nostra parte, contribuendo, per quanto possibile, alla stesura delle linee guida che permetteranno a tante persone, soprattutto anziane ma non solo, di poter tornare a socializzare e stare insieme, mantenendo adeguate misure di sicurezza”.

Quella del gioco delle carte negli esercizi pubblici era una necessità più volte sollecitata anche da numerosi soci dei circoli ACLI, che sentivano fortemente la mancanza di questa opportunità di stare insieme in amicizia.

“Ringraziamo il presidente Cirio per l’attenzione riservata alla nostra iniziativa – conclude Elio Lingua – e per aver presentato il nostro protocollo alla conferenza delle Regioni, a cui parimenti va il nostro grazie, per il lavoro svolto”.

