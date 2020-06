Emergenza Covid Piemonte: dal 6 Giugno possono riaprire i Luna Park e ripartire i corsi di formazione professionale in presenza

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato l’ordinanza che dispone dal 6 giugno la ripartenza dei corsi di formazione professionale in presenza (dove non possibile eseguirli a distanza) e degli impianti di risalita e affida ai sindaci la possibilità di autorizzare nei propri Comuni la riapertura di giostre e luna park.

I soggetti pubblici e privati possono così svolgere l’attività di formazione professionale realizzando in presenza: la parte pratica prevista dal percorso sia per le attività svolte in laboratorio con l’utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti, sia in spazi aperti; gli stage che riguardino attività economiche che non siano sospese; gli esami finali che prevedono prove teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti che non possono essere svolte a distanza perché richiedono l’utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti oppure perchè la specificità del profilo richiede per la valutazione prove di simulazione lavorative-professionali. Queste attività devono essere svolte nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica Formazione professionale contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”.

Gli impianti a fune possono riaprire nel rispetto di quanto previsto dalla specifica scheda tecnica.

Anche gli stabilimenti balneari e le spiagge possono riaprire seguendo le disposizioni fissate nella scheda tecnica.

Per l’apertura delle attività di spettacolo viaggiante con installazioni singole, plurime e di luna park occorre un’ordinanza del sindaco che ne disciplini le modalità di esercizio secondo le prescrizioni contenute nella scheda tecnica di riferimento.

Nel pomeriggio del 5 giugno la Regione ha ricevuto dal Ministero della Salute il terzo report settimanale di monitoraggio della Fase 2, che conferma per il Piemonte una situazione positiva con valori entro le soglie di riferimento, un basso livello di rischio e una incidenza ridotta rispetto alla settimana precedente.