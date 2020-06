Sanfrè, #fase2: prima apertura stagionale del castello (SFOGLIA la GALLERY)

Ieri pomeriggio, con solo accesso al parco esterno per i visitatori. In esclusiva per i lettori di Ideawebtv.it e in via del tutto eccezionale, al termine delle visite guidate, Ferdinando Sobrero (proprietario del castello sanfredese, che ringraziamo per la disponibilità ndr) ci ha "aperto le porte" di alcune sale