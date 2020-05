Bra festeggerà la Repubblica Italiana in diretta streaming

L’emergenza coronavirus non impedirà alla città di Bra di celebrare al meglio la festa della Repubblica italiana. Certamente, a causa delle norme anti-Covid che vietano gli assembramenti, martedì 2 giugno 2020 mancherà l’appuntamento con le tante iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale nelle passate edizioni, ma questo non significa che la cittadinanza non avrà la possibilità di partecipare a una grande festa collettiva, anche se in forma virtuale.

A partire dalle 11 si svolgerà una cerimonia nella quale interverranno il sindaco Gianni Fogliato e il presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo. Un momento che i braidesi sono invitati a seguire da casa grazie a una diretta streaming trasmessa sulla pagina Facebook del Comune di Bra (visibile anche dai non iscritti al social e raggiungibile cliccando su questo link o dalla home page del sito www.comune.bra.cn.it ). Sarà possibile visualizzare il video della commemorazione anche dopo la diretta, agli stessi indirizzi. (rb)

c.s.