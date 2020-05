A.S.L. CN2: dal 18 Maggio riprende l’attività relativa ai prelievi di Laboratorio Analisi

L’ASL CN2 comunica che da lunedì 18 maggio l’accesso per i prelievi di Laboratorio analisi, oltre che in via diretta per le prestazioni con priorità “U” e ”B”, potrà avvenire anche attraverso prenotazioni a Sportello Unico e sarà contingentato, per il momento, ad un massimo di 30 persone ad Alba e di 40 a Bra.

La riprogrammazione delle attività per il progressivo ritorno all’operatività ambulatoriale e diagnostica pre-Covid avviene a piccoli passi, nel rispetto dei dovuti comportamenti di distanziamento per la prevenzione del contagio e, conseguentemente, la prescrizione degli esami ematochimici da parte dei Medici di Medicina Generale terrà conto della situazione su descritta.

c.s.