Covid Hospital di Verduno: 77 pazienti ricoverati dall’apertura, 25 dimessi e 52 in carico

Settantasette pazienti ricoverati totali (dall’apertura), venticinque dimessi e cinquantadue in carico. Sono questi i numeri, aggiornati a ieri sera 21 Aprile, delle degenze accolte presso il Covid Hospital di Verduno.

Come preannunciato ad inizio emergenza, l’obiettivo individuato dall’Unità di Crisi, per il nosocomio cuneese, era di trasformare la struttura in un ‘polmone’ per i pazienti affetti da Covid-19, al fine di poter agevolare i ricoveri presso le strutture ospedaliere piemontesi. Per quanto riguarda le degenze al suo interno, si tratta di persone che già hanno superato la fase più critica e che ad ora si trovano in via di guarigione.

Di seguito, i dati degli ingressi (aggiornati al 21 Aprile) nel Covid Hospital provenienti dalle Asl della Regione Piemonte: