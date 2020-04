Il Panathlon Club di Cuneo annulla gli eventi 2020 ma rilancia: “Ci rialzeremo!”

L’epidemia dovuta al COVID-19 “Coronavirus” ha portato il Panathlon Club di Cuneo a rimandare tutte le sue iniziative e le conviviali mensili a tempi migliori.

“Siamo sicuri ed orgogliosi che l’attività panathletica, dopo questo difficile momento, riprenderà meglio e più di prima con la determinazione che ci caratterizza, ma al momento, come noi, tutto il Mondo sportivo è fermo. Sono stati spostati tutti i grandi eventi, dagli Europei di calcio alle Olimpiadi, ma soprattutto è stata limitata l’attività sportiva di base: quella quotidiana, quella che, come dice Maurizio Nasi, Governatore dell’Area 3 del Panathlon International, ci permetterà di tornare alla normalità terminata l’emergenza” – il pensiero del gruppo cuneese.

Proprio l’Area 3, a nome di tutti i Club del Piemonte e Valle D’Aosta del PI, per sostenere il gravoso lavoro svolto dalle strutture sanitarie, ha in programma per i prossimi giorni una corposa donazione alla “Fondazione la Stampa – Specchio dei Tempi”, per l’emergenza Coronavirus.

“Noi del Panathlon Cuneo abbiamo appena terminato i festeggiamenti del 50° anniversario della fondazione, caduto nel 2019. I valori che per tanti anni ci hanno sostenuto ci fanno ben sperare in un futuro che sarà certamente grande e ricco di obiettivi, e che continueranno le sinergie con le Istituzioni sportive, scolastiche, militari ed amministrative, nonché tutti i giornali che pubblicizzano regolarmente le nostre iniziative.

Siamo certi che, insieme ai grandi campioni della nostra Provincia e non solo, continueremo tutto quanto è stato fatto: i grandi temi dello Sport, il Premio “Studio e Sport”, il “Panathlon d’Oro”, il “Premio Fair-Play”, il Museo dello Sport presso i Palazzetto Comunale di S. Rocco Castagnaretta, la mostra “L’Emancipazione Femminile vista attraverso i Giochi Olimpici.

Mai come ora il motto del Presidente del Panathlon Cuneo Giovanni Mellano e del suo Consiglio “PROVIAMOCI ANCORA!” è valido ed attuale. Ci rialzeremo e riusciremo a farcela, con lo spirito sportivo che ci contraddistingue”.

c.s.