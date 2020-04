Il Ministro Bellanova: “Sì alla manutenzione di orti e terreni privati anche in altro comune”

Buone notizie per chi coltiva per necessità o per passione l’orto privato. A darne notizia è stata il Ministro Teresa Bellanova attraverso una nota su Facebook.

“E’ consentita la cura e manutenzione di orti e terreni privati e spostarsi per raggiungerli, anche se in comuni diversi da quello di residenza, certificando proprietà o possesso, la produzione per autoconsumo e indicando il percorso. Resta il divieto di spostarsi in altro comune per la cura di giardini e orti di seconde case“, queste le parole del Ministro.

Nelle scorse settimane molte erano state le richieste per poter raggiungere l’orto che, senza cura, sarebbe andato completamente rovinato.

Da capire ora se la Regione Piemonte vorrà intervenire per posticipare questo provvedimento visti i casi ancora alti di contagi da Covid-19.