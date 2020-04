Coronavirus: il sindaco di Canale fa chiarezza sui numeri del contagio

Il sindaco di Canale Enrico Faccenda ha voluto fare chiarezza sui dati del contagio da Coronavirus all’interno del territorio comunale: il sito della Regione Piemonte, dato aggiornato ad oggi (14 aprile) segnala infatti 37 casi positivi in paese da inizio emergenza.

19 di questi si trovano all’interno della casa di riposo P.Toso dove si registrano, anche 4 guariti, mentre tutti gli altri ospiti sono negativi al virus. Tra i 19 positivi 13 sono in via di guarigione o mostrano lievi sintomi, mentre 6 persone hanno sintomi evidenti, come sottolineato il primo cittadino.

“Dal mese di febbraio si sono verificati 11 decessi di cui 8 positivi al test (7 di questi erano ospiti pluripatologici con età media di 91 anni) – precisa Faccenda – In data 8 aprile, a sorpresa, è stato effettuato un sopralluogo finalizzato alla verifica dei requisiti gestionali e organizzativi per emergenza COVID 19, effettuato da responsabili dell’ASL e da un Maggiore Sanitario Medico dell’Esercito. I dati principali di questo sopralluogo evidenziano locali in ottime condizioni igieniche (sono state già effettuate 4 disinfezioni da parte di ditte esterne), evidenziano che non c’è carenza di personale che è in possesso di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle necessità. L’organizzazione adottata appare ESEMPLARE. Questo ha fatto sì che il 9 aprile, durante una videoconferenza con case di riposo della nostra ASL, alla presenza del Direttore Generale dell’ASL e dei responsabili dell’unità di Crisi e della Prefettura, l’operato della nostra casa di riposo venisse mostrato come esempio per la bontà del lavoro svolto“.

Per quanto riguarda tutti i cittadini di Canale, i numeri sono aumentati: 10 le persone affette dal Covid-19, in quanto i tamponi effettuati alla casa di riposo hanno evidenziato positivi tra il personale. “Tra queste persone rientra anche mia figli Francesca di 21 anni che, visti gli studi effettuati e le competenze, volontariamente, dopo l’emergenza nata dai primi casi, ha prestato servizio in casa di riposo” aggiunge Faccenda.

“Voglio sottolineare come tutte e 10 le persone stanno bene, 8 sono in isolamento a casa e la maggior parte è alla fine della quarantena. Come potete comprendere la situazione è molto articolata e spero di essere stato il più chiaro possibile, soprattutto dopo l’aggiornamento dei risultati dei 90 tamponi arrivati ieri”