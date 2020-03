Un caso di Coronavirus a Garessio: il paziente si trova in terapia intensiva a Mondovì

Anche il comune di Garessio, in Alta Val Tanaro, è stato colpito dal Coronavirus: è notizia di questi minuti, infatti, la conferma del primo caso sul territorio comunale.

Ad annunciarlo, il sindaco Ferruccio Fazio: il paziente in questione, che mostrava sintomi febbrili da lunedì scorso, ha visto le sue condizioni aggravarsi ed è stato perciò portato dal 118 all’Ospedale di Mondovì, venendo ricoverato in terapia intensiva.

“Ho parlato con il Direttore dell’ufficio di igiene dell’ASL 1: l’ASL sta provvedendo a fare la ricerca dei contatti per porli in isolamento domiciliare fiduciario. – così Fazio – Dunque anche il nostro paese è stato colpito come già tanti altri del Piemonte e non si può escludere che possano esserci ulteriori casi nei prossimi giorni, anche se sembra che siamo oramai vicini al picco.Per il momento, comunque, nelle nostre zone non ci sono ancora problemi di saturazione delle strutture assistenziali. Raccomando a tutti i concittadini di mantenere la calma e soprattutto di rispettare scrupolosamente le prescrizioni governative. Un forte abbraccio a tutti“.