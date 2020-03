Iniziativa dei giovani, per avere e dare speranza in questi giorni difficili, in cui stiamo entrando nel «picco» della epidemia «COVID-19» anche in queste zone. Stanno apparendo alle finestre, anche nei centri ai piedi della Bisalta, accanto ai tricolori nazionali, le scritte, arcobaleno, «#tutto andrà bene»… I lettori ce li segnalano, e mandano immagini, da Corso Bisalta a Boves e dalla Circonvallazione, la «Leya», Via Vittorio Veneto, di Peveragno.

