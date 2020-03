Coronavirus, ORA E’ UFFICIALE: scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo

Scuole chiuse in tutta Italia, a partire da domani (giovedì 5 marzo) fino a domenica 15: ora è ufficiale. A dare l’annuncio, atteso già da alcune ore, è stato il Governo tramite il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ed il premier Giuseppe Conte, in questi secondi: una nuova misura per fronteggiare l’emergenza Coronavirus covid19 su tutto il territorio nazionale, presa seguendo le indicazioni del Comitato Scientifico “che ci ha dato un aggiornamento a 360° sulla situazione emergenziale” ha sottolineato il Presidente del Consiglio.

Lezioni sospese, quindi, per tutti gli istituti di ogni ordine e grado in Italia e, quindi, anche in Piemonte, dove la Regione aveva già disposto la chiusura precauzionale almeno fino all’8 marzo. Stop anche alle attività didattiche nelle Università: l’Ateneo di Torino aveva, in tarda mattinata, già comunicato lo stop con la medesima scadenza.