Anas Piemonte: riaperta al traffico il “Colle della Maddalena” tra Argentera e confine di Stato

La strada statale 21 “del Colle della Maddalena” è nuovamente percorribile in entrambe le direzioni tra Argentera (Km 53+330) e il confine di Stato (Km 59+708).

Visto l’esito positivo del sopralluogo effettuato dalla Commissione Locale Valanghe dell’Unione Montana della Valle Stura, Anas ha eseguito lo sgombero neve e il trattamento antigelo della sede stradale, chiusa al traffico lunedì 2 marzo per le condizioni meteo avverse.

In occasione della recente finestra di maltempo si è registrato un apporto di neve al suolo pari a circa 45 centimetri ed è stato accertato il distacco di due slavine che hanno raggiunto la carreggiata senza tuttavia causare danni all’infrastruttura stradale, alle barriere laterali e alla segnaletica.

Ultimate le attività di pulizia, il tratto di statale tra Argentera e il confine di Stato è stato riaperto a tutti i veicoli. Il gestore francese ha adottato il medesimo provvedimento di riapertura lungo il versante oltre il confine di Stato.

