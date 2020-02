Sci Alpino – Marta Bassino out a Crans Montana: “Dispiaciuta e arrabbiata”

Dopo la grande festa svizzera, la Combinata Alpina che ha chiuso la tappa della Coppa del Mondo femminile a Crans Montana è diventata una sinfonia italiana. Merito di Federica Brignone (Carabinieri) che ha vinto la Combinata nella località vallesana per la quarta volta negli ultimi quattro anni, arrivando a 15 successi nel Circo Bianco, ma soprattutto conquistando la vetta della classifica generale.

Nell’ultima gara di Crans Montana è stata invece sfortunata Marta Bassino (Centro Sportivo Esercito), che per due terzi del Super-G è stata davanti alla sua capitana e probabilmente le sarebbe anche arrivata davanti senza un grave errore che l’ha portata a saltare una porta.

“Ho cercato di non frenare per non perdere velocità, – ha raccontato Marta a fine gara – ma poi ero troppo stretta, al limite, e non sono riuscita rientrare. Sono dispiaciuta e arrabbiata ma cercherò al più presto di voltare pagina. Devo essere contenta di questo weekend nel complesso, ogni tanto sbagliare ci sta”.

c.s.