Anche l’albese Ivano Martinetti fra i facilitatori del M5S in Piemonte

Curare i rapporti con associazioni, sindacati, comitati, imprese e portatori d’interessi. Mantenere i rapporti con gli eletti del Movimento 5 Stelle, a livello comunale e regionale, con i gruppi locali. Supportare le liste del Movimento 5 Stelle in occasione di elezioni comunali e regionali e coordinarsi con lo staff nazionale.

Ed infine contribuire alla formazione ed al coinvolgimento degli eletti utilizzando anche gli strumenti messi a disposizione da Rousseau. Sono Questi i compiti dei sei facilitatori regionali del Piemonte votati dalla rete e scelti dal Capo politico. “Un incarico importante, che porteremo avanti con entusiasmo e costanza – affermano i facilitatori regionali – il Piemonte ha storicamente avuto un ruolo importante per il Movimento 5 Stelle. Su questo territorio è stato eletto il primo Consigliere regionale nel lontano 2010 ed oggi siamo forza di Governo nel Capoluogo, in tre importanti comuni e presenti in molti consigli comunali dell’intera regione. Dal Piemonte provengono inoltre tre Ministri ed un Viceministro dell’attuale Governo. Vogliamo continuare su questa strada, lavorando per migliorare il radicamento sul territorio del Movimento e curare i rapporti con l’intera società civile”.

RELAZIONI INTERNE

Davide Bono

40 anni di Torino. Dal 2007 iscritto agli amici di Beppe Grillo di Torino, poi Lista Civica Torino, poi MoVimento 5 stelle Torino e Piemonte. Consigliere regionale del Piemonte per il Movimento 5 Stelle dal maggio 2010 al 30 giugno 2019. Dal 1 luglio 2019 ha ripreso la sua attività di medico di medicina generale.

Sean Sacco

28 anni di Alessandria. Consigliere regionale del Piemonte, vicepresidente della Commissione I (Bilancio) del Consiglio Regionale. Laurea triennale in Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro. Attivista dal 2012, ha collaborato con il gruppo locale di Alessandria e con il Gruppo regionale M5S su temi economico – finanziari.

RELAZIONI ESTERNE

Sarah Disabato

31 anni di Collegno (TO). Dal 2019 Consigliera regionale del Piemonte, componente delle Commissioni consiliari Bilancio, Economia, Ambiente e Cultura. Laurea in Scienze Biologiche, si occupa di Ambiente, territorio, commercio, tutela dei parchi e delle arre protette e lotta ai cambiamenti climatici. Dal 2014 al 2019 Consigliera comunale di Collegno (TO).

Ivano Martinetti

54 anni di Alba (CN). Consigliere regionale, Vicepresidente della Commissione regionale Trasporti. Dal 2014 al 2019 Consigliere Comunale ad Alba (CN). Artigiano, sposato con Silvia e padre di due figlie. Attivista dal 2010, promotore di “Alberi per il futuro” ad Alba e di molteplici eventi sul territorio con il mondo delle imprese, commercianti ed associazioni di categoria.

FORMAZIONE

Elisa Pirro

46 anni di Orbassano (TO). Senatrice della Repubblica, componente della commissione permanente Igiene e Sanità, della commissione bicamerale per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e della Commissione

d’inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”. Consigliere comunale di opposizione ad Orbassano dal 2013 al 2018, consigliera Metropolitana di Torino dal 2016 al 2018 con deleghe all’ambiente, vigilanza ambientale, risorse idriche, qualità dell’aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette. Dottorato di ricerca in Farmacologia e terapia sperimentale e clinica.

Luca Zacchero

50 anni di Novara, impiegato nel settore delle telecomunicazioni. Storico attivista fin dal 2007, cofondatore del Meetup di Novara e del Movimento 5 Stelle in Piemonte. Candidato sindaco a Novara e successivamente consigliere comunale a Novara dal 2011 al 2016