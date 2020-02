Calcio a 5 – Coppa Piemonte-VdA: sorteggiati i quarti! Incrocio astigiano-alessandrino per le cuneesi

A seguito delle operazioni di sorteggio svoltesi Venerdì 31 gennaio., presso la sede del Comitato Regionale, è stata definita la composizione degli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Calcio a Cinque.

Per la Giovanile Centallo, incrocio con l’Avis Isola, mentre per l’Area Calcio Alba Roero testa a testa con l’Europa Bevingros Eleven. Per i centallesi, esordio in casa e ritorno a Isola d’Asti sette giorni dopo, così come i langaroli: 9 febbraio al Mussotto d’Alba, il 16 ad Alessandria in casa dell’ “Europa”.

Questo il tabellone completo:

GIRONE A POLISPORTIVA DRUENTO – ASD VENARIA FUTSAL

GIRONE B AVIS ISOLA – GIOVANILE CENTALLO 2006

GIRONE C DON BOSCO CASELLE – SPORTIAMO

GIRONE D AREA CALCIO ALBA ROERO – EUROPA BEVINGROS ELEVEN