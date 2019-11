Maltempo, allerta massima anche a Saluzzo: in piena i torrenti Bronda e Rio Torto (VIDEO)

Massima allerta anche nella zona di Saluzzo e della Valle Po a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte e anche la provincia di Cuneo.

Il centro di coordinamento provinciale ha progressivamente chiuso le strade a valle di Saluzzo (al momento SP 589 per Pinerolo e SP 29 per Cardè ed SP 663 per Torino) e, in città, sono state chiuse al traffico via della Croce e via del Bosco.

Particolare preoccupazione dai torrenti Bronda e Rio Torto, corsi d’acqua che fanno parte del Parco del Monviso. Questa la situazione in Regione Paracollo, a Saluzzo (video su gentile concessione di Maurizio Paschetta).