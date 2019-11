Cavour, entra nel vivo la 40esima edizione di Tuttomele (Video e Foto)

Tuttomele Cavour giunge alla sua 40 esima edizione, rinnovando il successo delle passate, con un programma vario e piuttosto lungo, due settimane di eventi ed appuntamenti.

Il sindaco di Cavour, Sergio Paschetta, saluta così questa stagione, comunicando le sue parole sul sito dell’organizzazione www.cavour.info :” Quarant’anni fa nasceva TUTTOMELE, nel 1980 la Pro Loco di Cavour lanciò questa iniziativa, anno per anno, passo dopo passo, ha preso piede, si è ampliata, ha allargato i confini territoriali

inglobando iniziative provenienti dall’Italia e dall’estero, ed ha fatto conoscere Cavour dappertutto.

Possiamo dire che Tuttomele non è solo un evento importante, una manifestazione prestigiosa, ma è soprattutto “il” momento dove il nostro paese si presenta agli ospiti, dà il meglio di se, offre i suoi prodotti e rilancia di anno in anno la sua economia.

L’importanza di Tuttomele è sotto gli occhi di tutti, dobbiamo quindi essere grati ai volontari della Pro Loco che l’hanno inventata e poi portata avanti con entusiasmo, sacrificio, impegno e competenza. Il loro merito è stato non solo di lavorare ma anche di saper coinvolgere centinaia di persone. A loro va la mia personale gratitudine e quella dell’Amministrazione Comunale, insieme all’augurio di proseguire per molti anni ancora nell’impresa”.

Moltissime le aree espositive alla quale hanno partecipato le aziende provenienti da gran parte del territorio piemontese. Di seguito la locandina del programma completo

Programma Tuttomele Cavour