Inaugurata la 40esima edizione della Fiera del Porro di Cervere (FOTO E VIDEO)

Si è tenuta oggi al Palaporro di Cervere la cerimonia di inaugurazione della 40esima edizione della Fiera del Porro di Cervere. Un incontro che giunge al quarantesimo anno di età per celebrare la consacrazione dell’eccellenza cerverese come ambasciatrice del valore enogastronomico del Piemonte nel mondo.

Ma la Fiera di Cervere è anche un’occasione per poter abbracciare una comunità che apre le porte delle proprie case, che apre la città per vivere come una sola e grande famiglia, come ha osservato il Sindaco di Cervere Corrado Marchisio. In una società sempre più divisa e divisiva, in cui dominano il rancore e l’indifferenza, queste giornate permettono di sperimentare al meglio il senso di appartenenza a una comunità, per contrastare l’isolatezza a cui società moderna conduce.

Assente giustificato il presidente Cirio, in visita a Singapore, che è voluto intervenire comunque, “coccolando” in grembo un Porro di Cervere recapitatogli dall’ambasciata Italiana, per ribadire l’importanza di promuovere il Piemonte attraverso le sue eccellenze per valorizzare al meglio il suo patrimonio enogastronomico non solo in Italia ma nel mondo intero.

Imprescindibile il ringraziamento fatto dal sindaco agli istituti bancari e alle fondazioni – La Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo, La Banca di Cherasco e la Cassa di Risparmio di Fossano – che hanno, da sempre finanziato attivamente la Fiera del Porro di Cervere.

Il Porro d’Oro 2019 è stato conferito alla memoria di Franco Surra, scomparso 15 anni fa, ex presidente della Pro loco di Cervere. Il sindaco non ha esitato a definirlo come un uomo che è stato ed è ancora oggi un simbolo delle eccellenze nel nostro paese e dello spirito che anima la cittadina di Cervere, un esempio di amicizia e di valore per la sua comunità.

Sono intervenuti per omaggiare la città di Cervere e il suo Porro il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, il presidente della Proloco Giovanni Rivero, il presidente della camera di commercio di Cuneo Dardanello Ferruccio, e alcuni esponenti della Camera e del Senato.