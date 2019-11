Cesare Basile & Caminanti l’8 novembre al Cita Biunda di Neive

Venerdì 8 novembre Cesare Basile & Caminanti saranno protagonisti al birrificio Cita Biunda di Neive, in una delle dieci serate di “Una questione di qualità” rassegna musical-culturale, autunnale e primaverile.

Cesare è un cantautore anarchico. Con i Caminanti ha creato negli anni un proprio stile musicale, costruendo un ponte di suoni che parte da Catania, attraversa il Nord Africa e arriva al delta del Mississipi.

Cesare si scaglia contro le ingiustizie di un sistema malato, ci sbatte in faccia i soprusi dei potenti a discapito degli ultimi incitandoli alla ribellione.

”Cummeddia” in siciliano vuole dire cometa o aquilone.

Il passaggio di una cometa è segno infausto, presagio di sventure pubbliche, monito divino, annuncio di peste.

La peste stravolge le relazioni umane e determina un nuovo ordine basato sul sospetto, l’accusa, il controllo, la definizione di zone e confini invalicabili.

L’ordine è lo stato d’assedio, l’emergenza continua in cui la sospensione delle libertà viene presentata come il prezzo necessario per la sopravvivenza della società.

Radicalizzazione del tutti contro tutti per difenderci da tutti, infine da noi stessi.

Separati dal mondo e dalle nostre creazioni quotidiane.

La regola è la peste.

Dopo averci accecato lo spirito ci strappa il cuore.

Di fronte all’ordine della peste l’unico gesto è la rivolta, quando la cometa aquilone annuncia non il castigo ma un nuovo cominciamento”

Cesare Basile Agosto 2019

Per questo Tour i Caminanti, collettivo aperto di musicisti che ormai da anni è al seguito di Basile, saranno composti da:

Massimo Ferrarotto alle percussioni

Sara Ardizzoni alle chitarre elettriche

Vera Di Lecce al synth, percussioni e voce

Alice Ferrara Percussioni, synth, voce e cori

L’album verrà pubblicato su CD, Vinile e digitale da Urtovox rec con distribuzione Audioglobe/The Orchard.

Cesare Basile e i Caminanti saranno in tour nazionale per la presentazione dell’album dal 10 Ottobre al 16 Novembre per proseguire poi da Gennaio fino a Marzo.

Credits album :

-Scritto da Cesare Basile

-Arrangiato da Cesare Basile (voce, chitarre, percussioni, djeli ‘ngoni, sintetizzatori), Massimo Ferrarotto (percussioni), Sara Ardizzoni (chitarre), Vera Di Lecce (voce, percussioni,), Luca Recchia(basso), Hugo Race (tastiere), Gino Robair (percussioni, elettronica), Alfio Antico (tamburi a cornice, voce)

-Cori arrangiati da Vera Di Lecce

Coro composto da: Alice Ferrara, Daniela Ardito, Vera Di Lecce, Vanessa Pappalardo, Bruna Vittordino

Featuring:

Hugo Race ha suonato le chitarre su “Cchi voli riri?”

Rodrigo D’Erasmo ha suonato il violino su “Cummeddia”, “Cchi voli riri ?”, “Mina lu ventu”.

Roberto Angelini ha suonato la lapsteel box su “Mina lu ventu”