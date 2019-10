Volley C/F: Savigliano, debutto ok! 3-0 al Cusio Sud Ovest

Il VBC Savigliano parte con il piede giusto. Alla prima di campionato Morengo & C. superano con un 3-0 meritato le sammauriziesi del Cusio Sud Ovest, e dimostrano passi avanti nel gioco dopo le partite di Coppa Piemonte.

Le ospiti si presentano con alcune giocatrici di talento come Lanzoni e Branca in banda e Tumiati al centro. La VBC risponde con Lucia Galletto in palleggio, Grassi all’opposto (esordio in campionato per lei con la maglia bianco-blu), Gallina e Costamagna al centro, Demichelis e Martina Galletto in banda e Flueras libero (esordio anche per lei).

L’inizio del match è punto a punto sino al 17-15. Poi un buon turno di Martina Galletto al servizio, supportato da un lavoro difensivo di squadra di ottimo livello, scava il solco con la formazione ospite. La VBC si trova 22-15 e dopo alcuni scambi prolungati chiude il set (25-21).

Nel secondo parziale coach Porello non cambia niente e si lotta ad armi pari sino al 12-11. Il cambio di marcia delle delfine questa volta arriva prima, ancora con Martina Galletto che mette a segno una parallela da posto 4, due ace e con due errori avversari si arriva al 16-11 parziale. Le bianco-blu hanno il ritmo giusto ed i time-out ospiti non fanno la differenza. La VBC si porta sul 2-0.

Il terzo set è il più difficile. Cusio prova una reazione, Savigliano si rilassa e commette troppi errori che lasciano scappare le ospiti (6-12 e 10-16). Coach Porello prova a cambiare: Ruggiero in regia per Lucia Galletto e successivamente Carta per Martina Galletto (che ha stretto i denti nonostante non abbia ancora recuperato del tutto dall’infortunio alla spalla) in banda. La VBC si rimette in carreggiata ed una super Ruggiero al servizio inchioda le avversarie che faticano a costruire una prima palla efficace.

Dall’altra parte Flueras in seconda linea, insieme alle compagne non lasciano cadere più niente ed alla prima ricostruzione le delfine fanno sempre punto, con belle azioni che accendono anche il pubblico del PalaMarenco. La rimonta si completa sul 18-18 ma il Cusio tenta una reazione. E’ un botta e risposta, sul 23-22 rientra Lucia Galletto per un’ottima Ruggiero, Gallina diventa imprendibile e la VBC vince 3-0 (25-22).

Coach Porello: “Abbiamo messo in campo una buona prestazione, sicuramente la migliore considerando anche le gare di Coppa Piemonte. Cattiveria agonistica ed intensità difensiva hanno aiutato a tenere un ritmo alto per quasi tutto il match ed il livello di gioco ne ha giovato. Le difficoltà nel terzo set sono più dovute a delle nostre imprecisioni, è stato un momento difficile dal quale però, da squadra, ne siamo venuti fuori molto bene. Il prossimo impegno sarà di un livello sicuramente superiore, andiamo a giocare in casa della favorita del nostro girone. Se affronteremo l’impegno con determinazione ne verrà fuori un ottimo match”.

La VBC sarà infatti ospite dell’Evo Volley Junior Casale. Al PalaCima di Alessandria Morengo & C. si ritroveranno di fronte, tra le altre, Soriani e Dametto, protagoniste della promozione con Asti della scorsa stagione.

L’appuntamento è per domenica 27 ottobre alle 18:00.

VBC SAVIGLIANO – CUSIO SUD OVEST SPORT 3-0 (25-18, 25-21, 25-22)

VBC SAVIGLIANO: Galletto L. (1p), Ruggiero, Grassi (9), Soffientino, Galletto M. (11), Morengo, Demichelis (13), Carta (3), Gallina (11), Costamagna (2), Racca, Flueras (L), Milanesio. Allenatori. Marco Porello, Chiara Actis Grosso, Andrea Contratto, Luca Bianco. Dirigente: Valerio Galletto.

CUSIO SUD OVEST: Orlando (1), Branca (4), Poletti, Lanzoni (11), Ferraris (6), Tumiati (4), Tozzini (5), Previtali (3), Vinesi, Laporta, Cozzolino (L), Vaccaro (L). Allenatori: Milanesi, Acquilia. Dirigente: Vaccaro.

ARBITRO: Mauro Bonis

DURATA SET: 25’, 24’, 30’ (totale 1h 19′)

c.s.