Alba: successo per la ventunesima edizione della Festa del Vino (FOTO e VIDEO)

Domenica 29 Settembre, presso il centro storico di Alba, si è svolta la ventunesima edizione della Festa del Vino, un evento organizzato dall’associazione Go Wine.

Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 i partecipanti provenienti dall’Italia, diversi paesi dell’Europa e Stati Uniti hanno potuto degustare vini prodotti dalle aziende di Langa e Roero e assaporare i prodotti gastronomici del territorio, con cui si sposano i sapori e gli aromi. Gli espositori disposti per stand hanno avuto l’occasione di promuovere e vendere i loro prodotti, spiegando le loro caratteristiche ai degustatori.

Tra i nomi dei vini non sono mancati i grandi classici della tradizione come: Barolo, Barbaresco, Nebbiolo e particolari vitigni che prendono vita solo in una zona specifica ad esempio il Pelaverga di Verduno.

Presenti alla manifestazione anche i membri del club Go Wine di Genova, ovvero i promotori del progetto ‘adotta un vitigno’, il cui scopo è di sviluppare una maggior consapevolezza per quanto riguarda il valore del vino dal punto di vista storico-culturale del territorio. In particolare, privilegiando i vitigni rari e promuovere il loro valore e recupero da parte dei viticoltori.

In quest’occasione, sono stati presentati due tipologie di vini rari: la Vespolina: vitigno autoctono di bacca nera che appartiene all’alto Piemonte, presenta diverse similitudini al Nebbiolo e possiede un sapore speziato, simile al pepe nero. I suoi promotori consigliano un suo calice come accompagnamento alla carne rossa e stracotto.

Non è da meno il Rossese, vino rosso dal retrogusto amaro, che cresce nella zona ponente della Liguria. Per quanto riguarda le sue varianti, in Piemonte, lo si può trovare bianco.

Al concludersi della giornata, il presidente dell’associazione Go Wine Massimo Corrado si è dichiarato soddisfatto dalla grande affluenza e dell’atmosfera che ha caratterizzato l’evento.

Nel video, le parole del presidente: