Presentata la prima edizione de “La Notte delle Torri”, il 6 settembre in scena a Fossano (VIDEO e FOTO)

Venerdì 6 settembre, la città di Fossano sarà “teatro” della prima edizione de “La Notte delle Torri”.

La manifestazione d’intrattenimento e musicale è stata presentata ufficialmente questa mattina, nella sala del Consiglio comunale fossanese in via Roma.

Al tavolo dei relatori erano presenti il sindaco Dario Tallone, gli assessori Ivana Tolardo (Cultura), Donatella Rattalino (Turismo e Manifestazioni), il consigliere comunale di maggioranza Sonia Linzas e Mario Piccioni, speaker radiofinico, presentatore e organizzatore d’eventi.

Kermesse (ad ingresso libero) “messa in piedi” grazie alla collaborazione tra il Comune di Fossano, l’Ascom e Centro Spettacolo Network. Tra i protagonisti della serata, i comici di Colorado e Radio 105.

Programma:

Ore 18,30 – Inizio serata con gli aperitivi in via Roma.

Ore 19,30 – Il duo musicale composto da Pino Colucci e Alessandra Di Liddo si esibisce in Largo degli Eroi (Bastione).

Ore 20 – Primo spettacolo dei comici di Colorado della durata di 45 minuti in piazza Manfredi. Sul palco Mauro Villata, Massimo De Rosa e Marco Turano.

Ore 20,30 – Gli Alpini della piana cuneese si esibiscono con i loro caratteristici cori nella piazza della Chiesa dei Battuti Rossi.

Ore 21 – L’Orchestra FFM Classica, diretta da Julius Kalmar, in concerto in Piazza XXVII Marzo (Piazza delle Uova).

Ore 22,30 – Secondo spettacolo in compagnia dei comici di Colorado in piazza Manfredi.

Ore 22,45 – DJ Show con lo Zoo di 105 in piazza Castello. Ospite della serata, Carolina Marquez.

A margine della presentazione de “La Notte delle Torri”, l’attenzione si è spostata sul 7° Raduno degli Alpini della Piana Cuneese che si svolgerà, a Fossano, dal 6 all’8 settembre. Parteciperanno le sezioni di Caramagna Piemonte, Carrù, Cavallermaggiore, Centallo, Cervere, Fossano, Genola, Levaldigi, Marene, Murazzo, Murello, Narzole, Polonghera, Racconigi, San Sebastiano, Savigliano, Villafalletto e Vottignasco. Il clou sarà domenica 8 settembre, con la sfilata che partirà alle ore 9 tra le vie centrali fossanesi. Con, anche, la cittadinanza onoraria al 32° Genio Guastatori Alpini, in programma sabato 7 settembre.