Terzo Trofeo della Solidarietà: Gara di pesca a Fossano Frazione Gerbo

L’ A.s.d Amici Pescatori Fossanesi nella mattinata di domenica 22 Settembre 2019 organizza a Fossano in Frazione Gerbo nel Canale Mellea una gara di pesca.

Oltre alla competizione con un montepremi veramente ricco con trofei e premi fino all’80° classificato, per le società partecipanti, la finalità della manifestazione la Solidarietà.

Infatti per il terzo anno consecutivo l’associazione donerà parte dell’incasso al Comune di Arquata del Tronto nelle Marche con una destinazione specifica e precisamente l’acquisto di arredi ed attrezzature per la nuova Casa delle Associazioni realizzata ed inaugurata nel 2018 (Centro polivalente per le Associazioni Sportive ed altre con locali per riunioni,eventi,ecc…).

Più partecipanti ci saranno e più verrà donato: tra il 2017 e 2018 la somma totale è stata di 2300,00€.

