Limone Piemonte: riparte la rassegna “Note d’acqua”, con due concerti al Lago Terrasole

Limone Piemonte presenta anche quest’anno la rassegna musicale Note d’acqua, una manifestazione unica nel suo genere che ogni estate vede protagonista la musica d’autore con artisti di alto livello che si esibiscono a 1.750 metri d’altitudine su una zattera in mezzo al lago Terrasole.

L’edizione 2019 della kermesse, ideata e diretta da Piergiorgio Chiera, propone due concerti gratuiti in agosto, dedicati a tutti coloro che amano la musica e la montagna, facilmente accessibili da escursionisti di qualsiasi livello.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 11 agosto con la Treves Blues Band, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio nella storia della “musica del diavolo”, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo, dal blues elettrico di Chicago a quello più moderno. Il gruppo capitanato dal carismatico armonicista Fabio Treves, soprannominato il Puma di Lambrate, farà tappa sulle montagne limonesi con il “70 in Blues”, il nuovo tour che celebra sui palchi di tutta la penisola i 70 anni del suo frontman.



Fabio Treves ha al suo attivo numerose collaborazioni con vere e proprie leggende del blues con cui ha suonato nel corso della sua carriera, come Sunnyland Slim, Johnny Shines, Homesick James, Billy Branch, Dave Kelly, Paul Jones, Alexis Korner, Bob Margolin, Sam Lay, David Bromberg, Eddie Boyd e Mike Bloomfield. Treves ha prestato la sua armonica anche a molti artisti italiani, suonando nei loro dischi; per citarne alcuni: Branduardi, Bertoli, Elio e le Storie tese, Finardi, Graziani, Shapiro, Baccini, Giorgio Conte, Ferradini, Cocciante. Nel 2016, poi, la TBB ha aperto i concerti del “Boss” Bruce Springsteen a Roma al Circo Massimo. Quello al lago Terrasole sarà un concerto molto coinvolgente e di ottima fruibilità, adatto a un pubblico di tutte le età.

I protagonisti del secondo concerto saranno i Magasin du Cafè, che si esibiranno domenica 18 agosto immergendo il pubblico in atmosfere d’altri tempi, evocando la magia dei bistrot, delle milonghe e dei club newyorkesi sempre in bilico tra modernità e tradizione. Il quartetto carmagnolese, composto da Luca Allievi, Davide Borra, Mattia Floris e Alberto Santoru, porterà al lago Terrasole la sua capacità di interpretare generi molto diversi tra loro, forte di un bagaglio tecnico di tutto rispetto. Una vera miscela di eleganza ed energia, tra classical, swing, manouche, folk, tango, rock e musica contemporanea.

Gli spettacoli hanno inizio alle 12 e sono comodamente raggiungibili con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Limone 1400.

Tutti i tracciati sono percorribili anche in bici. Per chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura, possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita. I ciclisti in e-bike potranno ricaricare la loro due ruote nel centro storico usufruendo della nuova colonnina di ricarica posizionata recentemente in Piazza Risorgimento dal Comune di Limone in collaborazione con Bottero Ski.

Si ricorda, inoltre, che gli impianti di risalita della Riserva Bianca resteranno aperti tutti i giorni fino al 1° settembre.

Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281 –www.limonepiemonte.it)

Per info su orari di apertura e costi degli impianti di risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it).

