“Lurisia Ventimiglia”: dalle Alpi al mare per un trekking unico, nel ventennale dalla prima edizione

Da Lurisia a Ventimiglia a cavallo in quattro giorni. E’ questa la meta del trekking di alta montagna proposto da La Canunia, centro di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda l’escursionismo equestre, dal 30 agosto al 2 settembre.

Il trekking celebra quest’anno il 20ennale dalla sua prima edizione: era infatti il 1999 quando il tragitto venne percorso per la 1° volta, in cinque giorni, da undici binomi. Un itinerario che già allora toccava la Valle Pesio e il Parco Naturale delle Alpi Marittime, per proseguire poi sul confine italo-francese, le montagne della Liguria, la valle Nervia e la Val Roya per poi scendere verso il capoluogo ligure. La seconda edizione, già di 4 giorni, nel 2009.

Ed ora la 3°, con 20 cavalli e cavalieri esperti provenienti da Piemonte e Liguria. Meta della 1° tappa, il Rifugio Don Barbera. Il 2° giorno, dopo aver raggiunto la Bassa di Sanson e nel pomeriggio i Balconi di Marta e il Monte Grai, sosta per la notte sarà il Colle della Melosa, grazie all’ospitalità della “Locanda/Ristorante” Colle Melosa e dell’Agriturismo “Il Rifugio” al Colle Langan. Terzo giorno in discesa verso il lago di Tenarda, Pigna e arrivo a Gouta, dove posto tappa sarà l’omonimo rifugio.

Ultimo giorno sullo spartiacque tra Valle Nervia e Valle Roya e successiva deviazione sul sentiero del Balcone Mediterraneo per arrivare Rocchetta Nervina, a pochi chilometri da Ventimiglia.

La sera che precede l’evento, il 29 agosto, è in programma a Lurisia una cena con la proiezione di foto e video della prima edizione del viaggio.

Sponsor dei principali trekking de La Canunia per il 2019, Car Impex 4×4 di Villanova Mondovì.

Per info e approfondimenti

Giorgia Ferrero

Cell: 3397327877

[email protected]