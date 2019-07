ANPAS presente agli European Masters Games Torino 2019. Coinvolti anche i volontari di Bagnolo e Clavesana

Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), in coordinamento con il Servizio di Emergenza 118, contribuirà alla copertura sanitaria della manifestazione sportiva internazionale European Masters Games Torino 2019, che dal 26 luglio al 4 agosto vedrà la partecipazione di 7.500 atleti provenienti da tutto il mondo.

Le associazioni Anpas coinvolte nell’assistenza sanitaria sono: Croce Verde Torino, Croce Giallo Azzurra Torino, Croce di Collegno, Croce Verde None, Vssc Volontari del Soccorso Sud Canavese di Caluso, Ivrea Soccorso, Croce Giallo Azzurra di Volvera, Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx, Croce Verde di Bagnolo e Volontari del Soccorso di Clavesana.

Le Pubbliche Assistenze Anpas metteranno a disposizione del Comitato Organizzatore Emg Torino 2019, per l’intero periodo della manifestazione, circa 50 ambulanze per il soccorso, fra mezzi di soccorso di base e mezzi con a bordo personale sanitario, e oltre 150 volontari soccorritori. Le ambulanze saranno dislocate sui numerosi siti di gara in Torino e provincia e al Games Center di Torino Esposizioni.

Andrea Bonizzoli, presidente Anpas Piemonte: «Gli European Masters Games sono un importante evento sportivo e culturale che ci vede in prima fila nel garantire il supporto sanitario. Ringrazio le associazioni Anpas che hanno dato la disponibilità di mezzi e volontari. Un ringraziamento anche al consigliere Anpas Piemonte, Luca Ferrua e a Marco Paganelli, vicedirettore dei servizi Croce Verde Torino per il lavoro di coordinamento delle nostre Pubbliche Assistenze in questa importante occasione».

L’inaugurazione dei Giochi si svolgerà sabato 27 luglio si con ritrovo alle ore 16 al Parco del Valentino, di fronte al Games Center allestito presso il Padiglione 5 di Torino Esposizioni. Gli sport in cui cimentarsi sono 30: dal basket al calcio, dal badminton al nuoto, dal golf al tiro con l’arco.

L’evento punta alla socializzazione, tra atleti che abbiano compiuto 30 anni, attraverso gare sportive, intrattenimento e attività culturali.

Ogni sera, dal 28 luglio al 4 agosto, dalle 20 alle 21 nel piazzale antistante il Games Center, si svolgeranno le premiazioni dei migliori atleti del giorno con l’assegnazione delle medaglie. La Chiusura dei Giochi è in programma domenica 4 agosto, alle 20 nel parco del Valentino, con la consegna della bandiera degli European Masters Games alla prossima città ospitante nel 2023.

Gli European Masters Games Torino 2019 sono promossi da Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Camera di Commercio di Torino e Mibac ?\ Ministero per i beni e le attività culturali, con la collaborazione di Turismo Torino e Provincia, International Masters Games Association (Imga), Yeg ed Espereal Technologies.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 83 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.