Vottignasco: sta per arrivare la 45^ edizione della “Sagra del Fagiolo e della salsiccia Nobile di Vottignasco De.Co.”

L’Associazione turistica Pro Loco di Vottignasco, in collaborazione con Nico Bergese,

organizza la 45^ edizione della “Sagra del Fagiolo e della salsiccia Nobile di Vottignasco

De.Co.” dal 1 al 7 agosto 2019. Nel ricco programma spicca la 4^ edizione del Festival

delle Grandi Orchestre, che prevede le esibizioni delle più grandi orchestre del ballo liscio,

e le novità 2019: una serata dedicata alla birra con la “Baviera Music Fest” e la

collaborazione con Mirabilia & Musicando che porterà domenica 4 agosto lo spettacolo

“Naufragata” del Circo Zoè.

La serata di apertura di giovedì 1° agosto vedrà la presenza di Matteo Bensi che torna a

Vottignasco con il carico di entusiasmo ed energia della sua orchestra.

Il 2 agosto la serata dedicata ai più giovani, ad ingresso a gratuito, con la versione estiva

delle celebri feste della birra bavaresi: la “Baviera Music Fest” dove sarà possibile

degustare il tipico stinco annaffiato da ottime birre e brindare in compagnia al grido di “Ein

Prosit” il tutto allietato dalla scatenata ed irriverente “ABCD Band” Sabato 3 agosto tornerà a stupirci con scenografie mozzafiato regalandoci uno spettacolo inimitabile la grandissima Orchestra Italiana Bagutti.

Domenica 4 la giornata più intensa del programma. Si parte al mattino con la prima

edizione del raduno di Auto e Moto d’epoca “Sulle Strade di Octavia”. In collaborazione

con l’Associazione Octavia (di cui Vottignasco fa parte) i partecipanti verranno guidati in un

tour alla scoperta degli 11 comuni “octaviani” con punti tappa e aperitivo presso il “Punto

Octavia” di Scarnafigi. Sempre al mattino la Fitwalking in rosa camminata a scopo benefico

lungo il “Sentiero sul Maira” con animazione per i più piccoli.

Dopo il pranzo su prenotazione spazio agli artisti di strada per un pomeriggio “mirabilioso”, in collaborazione con Mirabilia & Musicando, che farà da anteprima allo spettacolo serale “Naufragata” del Circo Zoè, non prima di aver degustato la Salsiccia Nobile di Vottignasco De.Co. accompagnata dai fagioli e dalla Street Food Parade per tutti i gusti.

Lunedì 5 agosto la novità del Festival delle Grandi Orchestre: per la prima volta a

Vottignasco Moreno il Biondo ed il Grande Evento che sapranno scaldarci i cuori e

regalarci un mondo di emozioni.

Martedì 6 serata dedicata alle famiglie preceduta dalla manifestazione sportiva non

competitiva “Bike & Run”. La conclusione dei festeggiamenti sarà affidata a Pietro Galassi e al sua orchestra mercoledì 7 agosto. La simpatia e l’energia del XXXXXX coinvolgeranno il pubblico di tutte le età.

Tutte le sere sarà possibile cenare in area apposita con posto riservato per gli spettacoli:

Questi i menù preparati dalla ProVotti:

giovedì 1 agosto (ore 19): Polenta in compagnia € 8 polenta, spezzatino e formaggio

venerdì 2 agosto (ore 20): Stinco di maiale, patate, crauti e ½ litro di birra € 12 a seguire

Festa della Birra

sabato 3 agosto (ore 19): Carne alla brace € 12

domenica 4 agosto: Street Food Parade a partire da € 3

lunedì 5 agosto (ore 19): Gran Fritto di pesce e dolce € 17

martedì 6 agosto (ore 19): Pizza in piazzetta

mercoledì 7 agosto: Giropasta con 3 tipi di pasta a € 8

Tutte le cene sono da intendersi bevande escluse se non specificato.

Tutte le serate, ad eccezione di venerdì 2 e martedì 6 agosto, sono con ingresso a

pagamento, i posti a sedere sono riservati ai partecipanti alle cene e successivamente fino

ad esaurimento

Per info e prenotazioni: Nico 335 6760190 – ProVotti 333 7471487

Le scorse edizioni hanno visto la partecipazione di oltre 4.000 persone nelle varie serate,

contando su un pubblico avente dai 35 ai 60 anni proveniente dal Piemonte,Lombardia e

dalla Liguria. Quest’anno l’edizione punta ad assumere numeri ancora più importanti

grazie all’aggiunta di nuovi spettacoli e la riproposizione di orchestre con date uniche in

provincia.

Per le info sui protagonisti dell’edizione 2019:

MATTEO BENSI www.facebook.com/matteobensi

GIANMARCO BAGUTTI www.orchestrabagutti.it

MORENO IL BIONDO e IL GRANDE EVENTO www.orchestrgrandeevento.it

PIETRO GALASSI www.pietrogalassi.it

ABCD PARTY BAND www.abcdband.it

CIRCO ZOE’ – NAUFRAGATA www.festivalmirabilia.it

