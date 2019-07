Volley A2/M: il Vbc Mondovì annuncia i numeri di maglia per il 2019/2020

Ora che il roster è completo, i giocatori hanno scelto i propri numeri di maglia per la prossima stagione. Prima di svelarli, ecco alcuni dati sulla rosa 2019/2020 del Vbc Mondovì. Il giocatore più “vecchio” è anche l’unico straniero, il bulgaro Venelin Velikov Kadankov, classe 1987. Per il nuovo martello biancoblù è sempre più probabile la chiamata della Nazionale per gli Europei che a settembre si disputeranno in Francia. Nello staff tecnico della selezione c’è anche il tecnico cuneese Gigi Pezzoli. Il più giovane, invece, è l’ultimo arrivato, Marco Baldizzone, che ha festeggiato quest’anno la maggiore età. Complessivamente, l’età media della squadra è di appena 23 anni, il dato più basso nelle cinque stagioni di A2.

Sono quattro i “cuneesi”: oltre al monregalese “doc” Marco Garelli e a Luca Borgogno, in rosa anche l’albese Omar Biglino e il cuneese Matteo Pistolesi. Il suo vice, l’alzatore Mattia Milano, viene da Torino, mentre i due giovani centrali Daniele Buzzi e Marco Baldissone rappresentano la truppa “ligure”. Mai come quest’anno la squadra ha “pescato” in giro per l’Italia: è mantovano lo schiacciatore Gianluca Loglisci, mentre è ormai un monregalese d’adozione il friulano Jernej “JJ” Terpin. Il nuovo libero Filippo Pochini è nato a Perugia, mentre Luca Presta viene dalla Calabria e Alessio Ristani dalla Puglia.

Ecco i numeri di maglia scelti dai giocatori: Mattia Milano (palleggiatore) 2, Marco Baldizzone (centrale) 3, Gianluca Loglisci (schiacciatore) 4, Alessio Ristani (opposto) 5, Daniele Buzzi (centrale) 6, Matteo Pistolesi (palleggiatore) 9, Jernej Terpin (schiacciatore) 10, Omar Biglino (centrale) 12, Filippo Pochini (libero) 13, Marco Garelli (libero) 14, Luca Borgogno (schiacciatore) 15, Luca Presta (centrale) 18.