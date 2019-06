Baseball – Under 12: lo Skatch Boves cade con onore in finale regionale contro Vercelli

Il Boves lotta fino alla fine ma non riesce a battere i pari eta del Vercelli in una bella e combattuta partita non riuscendo però a completare la rimonta.

Lo Skatch Boves dimostra, pur uscendo sconfitta, tutta la sua solidità di squadra nella finale regionale della categoria U12 baseball, disputata allo stadio “Comunale” di via passo Buole a Torino, i biancorossi hanno avuto il merito di lottare fino alla fine in una gara nella quale dopo solo tre inning si trovavano sotto di 5 punti, ma la determinazione a non mollare mai e la capacità di non arrendersi di fronte alla difficoltà, ma di perseverare, con intelligenza tenendo viva la gara faceva si che punto dopo punto si andasse veramente vicino all’aggancio.

Purtroppo così non è stato, ma i ragazzi bovesani sono usciti dal campo a testa alta e con un bel sorriso sul volto tra gli applausi del numeroso pubblico ed i complimenti degli avversari a dimostrazione della bella gara disputata e dell’ottimo percorso stagionale effettuato.

La stupenda stagione della società Bovesana non si ferma, già dal prossimo week end tre nostri atleti (Ariaudo, Cavallo e Meinero) giocheranno nella selezioni regionali difendendo i colori del Piemonte al torneo delle regioni che si disputerà nelle Marche, di seguito inizierà la stagione dei tornei estivi dove molti nostri ragazzi vestiranno casacche di colore diverso dal solito andando a rinforzare diverse società del territorio Piemontese, per poi essere di nuovopronti ad impegnarsi negli allenamenti per il prossimo importante obbiettivo stagionale con i sedicesimi di finale del campionato nazionale U12 in programma il 31 agosto in casa della squadra vincente del girone dell’Emilia Romagna ovest e la prima classificata del Friuli Venezia Giulia.

Vercelli Vs. Skatch Boves 7 – 6