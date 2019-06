Nasce la “cantera” di Cuneo Granda Volley: Liano Petrelli responsabile del Settore Giovanile (FOTO e VIDEO)

L’inizio di un progetto ambizioso. Prima grande novità per la Cuneo Granda Volley che volta pagina e punta a costruire una vera e propria “cantera” nel corso degli anni: si parte da oggi, giovedì 13 giugno, con un grande ingresso in casa biancorossa, quello di Liano Petrelli.

L’ex coach di Busca e Fossano, reduce dal felice biennio a Monza, sarà infatti il Responsabile del Settore Giovanile. Giunto nel capoluogo della Granda nel 1992, dopo le esperienze a Modena, Parma e Milano, Liano Petrelli da giocatore ha disputato tre stagioni consecutive con la maglia dell’Alpitour Cuneo per poi ritornare nel suo penultimo anno da giocatore (1999/2000). Nella sua lunga carriera 53 presenze in Nazionale, 2 World League, 1 Campionato del Mondo, 3 Coppe delle Coppe, 2 Coppa Italia ed il titolo di miglior ricevitore di Coppa Campioni nel 1991. Come tecnico, ha iniziato al fianco di Fefè De Giorgi ad inizio degli anni 2000.

“In questi 5 anni abbiamo investito moltissimo nella Prima Squadra, adesso vogliamo fare lo stesso per il Settore Giovanile, per renderlo non solo di quantità, ma anche di qualità. – il commento del presidente di Cuneo Granda Volley Diego Borgna – Avere Liano Petrelli con noi è stata una grande opportunità che abbiamo voluto subito sfruttare: il nostro obiettivo è quello di portare nel corso degli anni i giocatori del vivaio all’interno della Prima Squadra. Liano potrà mettere a disposizione tutta la sua esperienza da allenatore anche in questa nuova sfida, in una pallavolo femminile in continua evoluzione“.

Così Ezio Barroero, vicepresidente della Cuneo Granda Academy: “Ci sarà una grande ristrutturazione nel settore giovanile, che andremo a presentare quando sarà completo, per un progetto ambizioso che avrà come massima ambizione avere una squadra di B2, un campionato fortemente competitivo. Ci sono tutti i presupposti, con uomini di valore che hanno messo in piedi una società dalla Serie C alla Serie A, per tornare a fare le cose per bene: l’obiettivo, far sapere a tutti che questa è la casa della pallavolo“.

“Sicuramente l’entusiasmo che ho avvertito in questi ultimi anni nell’ambiente, è stata la molla che mi ha convinto a sposare il progetto Cuneo, – le parole di Liano Petrelli – così come la presenza come compagni di alcune persone di cui ho grande stima, con la speranza di riuscire a contribuire per far crescere questa società. Vogliamo allestire una foresteria, per permettere alle ragazze di venire qui per studiare ed fare pallavolo ad alto livello, dando possibilità a tutte le ragazze di Cuneo e di tutta la provincia. La B2? Riuscire a fare un campionato del genere è una grande sfida, non senza rischi, ma allo stesso tempo bella e stimolante“.

Al termine della conferenza stampa di presentazione, Liano Petrelli è stato introdotto dalla società a genitori ed atlete presso gli impianti dell’Ex Media 4 di Via Bassignano, la “casa” della Cuneo Granda Volley.