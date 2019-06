Bra: concorso di Disegno Estemporaneo: Le Collezioni del Museo Craveri

L’Associazione L’Albero Inverso, con sede in corso IV Novembre 12 in Bra, propone in collaborazione con il Museo Craveri, un Concorso di disegno estemporaneo rivolto a disegnatori di tutte le età, presso la sede del Museo Craveri in data domenica 15 giugno.



I concorrenti dopo aver visitato le sale sceglieranno un soggetto

all’interno delle sale espositive

e si dedicheranno all’esecuzione del disegno