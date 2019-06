“Preoccupazione per esuberi Grancasa, bisogna salvaguardare lavoratori”

“Esprimo preoccupazione per le notizie relative alla situazione del gruppo Grancasa, azienda leader nella grande distribuzione in diversi settori, tra le più importanti realtà di Ceva, in provincia di Cuneo, e rilevante per l’economia di tutto il territorio, oggi alle prese con una procedura di licenziamento collettivo che riguarda 158 dipendenti del gruppo.

Purtroppo, il tavolo ministeriale svoltosi alcuni mesi fa non ha portato risultati positivi nei confronti dei 158 dipendenti impattati dalle procedure di licenziamento, su un totale di circa 954, né per i dipendenti al momento non inclusi nella procedura, ma che accusano mancanza di prospettive lavorative sicure.

Nella sola Ceva, sono previsti 7 esuberi su 31 dipendenti. Ho presentato un’interrogazione al Mise al fine di sapere quali iniziative siano previste per salvaguardare i livelli occupazionali del gruppo e tutelare il futuro dei dipendenti. Esprimo vicinanza alle persone coinvolte da questa vicenda: massimo impegno per difendere i lavoratori e i posti di lavoro”. Lo dichiara Giorgio Maria Bergesio, senatore piemontese della Lega.