Liceali in giro per il mondo: Cuneo si scopre cosmopolita

Si è conclusa ieri la tre giorni di orientamento e formazione promossa da WEP, organizzazione internazionale leader nella promozione di esperienze di studio all’estero per ragazzi. Da venerdì 10 a domenica 12 gli studenti liceali provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento al Villaggio San Francesco a Caorle (VE) per prepararsi all’avventura che inizieranno questa estate.

Fra di loro anche una ventina di ragazzi e ragazze della provincia di Cuneo che partiranno per studiare in una scuola straniera, lontano da casa, in una Paese europeo o extraeuropeo. Fornire loro informazioni, conoscenze e curiosità sul paese ospitante era l’obiettivo del team di WEP, impegnato in prima persona a seguire i tanti studenti con numerosi laboratori differenziati per aree geografiche.

Ogni meta ha avuto infatti un percorso personalizzato con attività e contenuti elaborati ad hoc per scoprire cultura, curiosità e aneddoti su quegli aspetti che difficilmente possono essere approfonditi senza un contatto diretto con chi ha già incontrato quelle culture.

A seguire il numerosissimo gruppo di futuri exchange, oltre ai membri di WEP, c’erano anche una sessantina di giovani tornati da un programma High School all’estero e 6 di ragazzi stranieri, fra i 15 e i 17 anni, che stanno vivendo questa avventura proprio adesso in scuola e famiglia italiane. Una scelta questa per favorire il confronto fra coetanei, rendendo diretto ed efficace il dialogo e lo scambio.

Dando uno sguardo ai dati, è dal Nord (59%) che proviene più della metà dei giovani viaggiatori, mentre dal Sud e dalle Isole parte l’9,5% dei ragazzi, con i siciliani che si rivelano gli adolescenti meridionali più propensi a trascorrere un anno all’estero. Al Centro, invece, le regioni che registrano una maggiore mobilità sono Lazio ed Emilia-Romagna. Le città con più partenze sono Milano, Roma e Torino, seguite da Trento e Ferrara. Per quanto riguarda le destinazioni, le più gettonate dagli studenti sono Usa (37%), Canada (22%), Australia (15%), seguono poi UK, Nuova Zelanda e Germania. Le altre mete che spiccano sono Spagna, Francia, Messico Argentina e Sudafrica.

c.s.