Venerdì 10 e domenica 12 maggio due importanti giornate a Barge

Venerdì 10 maggio 2019 dalle ore 15 si svolge nel Salone Multimediale Ludovico Geymonat di Barge la giornata di studio “Leonardo Da Vinci scienziato, filosofo ed artista. Le radici dell’umanesimo scientifico”.

Il programma prevede quattro interventi: “Leonardo scienziato e filosofo” a cura di Fabio Minazzi dell’Università degli Studi dell’Insubria, “Leonardo Da Vinci e gli strumenti tra arte e scienza” a cura di Sara Taglialagamba e Gino Tarozzi dell’Università di Urbino Carlo Bo, “Leonardo artista e scienziato” a cura di Rolando Bellini dell’Accademia di Brera di Milano e “Sull’ermeneutica leonardiana” a cura di Marco Marinacci dell’Università Telematica “E. Campus”.

Ricco il programma di domenica 12 maggio, giornata durante la quale la vera protagonista sarà la Certosa di Mombracco dove si svolgeranno numerosi appuntamenti già a partire dal mattino.

Alle ore 10 sono previste l’inaugurazione dei lavori di recupero dei sentieri dell’Anello di Leonardo, alla quale prenderà parte anche il campione olimpico di marcia Maurizio Damilano, e la presentazione della nuova guida “Le vie del Mombracco. La montagna di Leonardo” di Mattia Bianco e Cristian Mustazzu e del primo volume della collana per l’infanzia “Le avventure di Trek & Bike” dal titolo “Trek & Bike e la Montagna di Leonardo”. Entrambe le pubblicazioni sono in uscita presso Fusta editore di Saluzzo.

Dopo un rinfresco offerto alle ore 13 dalla “Locanda della Trappa”, il programma prosegue alle ore 15 con la presentazione del profumo “Leonardo” di Carmelina Novembre e alle ore 16 con l’inaugurazione ufficiale del restauro degli affreschi della Certosa di Mombracco e della Sala Capitolare. La giornata si chiude alle ore 17 con la presentazione della Vigna di Leonardo, creata dall’Azienda Agricola L’autin di Barge.

Per chi desidera abbinare la partecipazione a questi appuntamenti a un’escursione guidata, gli accompagnatori naturalistici di Vesulus e le guide turistiche di GAIA propongono La montagna sacra, un’escursione con partenza da Barge alle ore 9. L’itinerario si sviluppa su sentiero e strada sterrata in direzione della località La Trappa di Montebracco. Nel pomeriggio visita al convento di San Giacomo con guida turistica, in concomitanza con l’inaugurazione del restauro affreschi.

Gli appuntamenti fanno parte del calendario che il Comune di Barge ha organizzato per ricordare Leonardo Da Vinci a cinquecento anni dalla morte, con il sostegno della Regione Piemonte e in qualità di Capofila della Convenzione tra i Sei comuni del Mombracco, che comprende anche Envie, Paesana, Revello, Rifredddo e Sanfront. Il calendario è inserito nel programma di iniziative “Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro”, coordinato dalla Città di Torino per celebrare i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci.

Il programma degli eventi leonardiani prosegue mercoledì 15 maggio con Leonardo il genio universale, corso di formazione e aggiornamento per insegnanti. Si ricorda inoltre che presso l’Ex Officina Ferroviaria di Barge è in corso da domenica 5 maggio la mostra “Leonardo homo sine tempore. Le macchine di Leonardo”, che sarà visitabile fino al 3 luglio dalle ore 10 alle ore 19 nei fine settimana, su prenotazione in altre date e orari (tel. 349.6275879)

L’ingresso è a pagamento: intero € 5, ridotto under 18 e over 65 € 2,50, gratuito Abbonamento Musei.

Per saperne di più

Inaugurazione lavori di recupero dei sentieri dell’“Anello di Leonardo”

Solo da qualche anno a questa parte si considera il Monte Bracco sotto una luce nuova, che ha fatto emergere la sua vocazione turistica, culturale, escursionistico-sportiva e, più in generale, paesaggistica. Calata drasticamente l’attività estrattiva, fino a poco tempo l’interesse maggiore che l’uomo nutriva nei confronti di questo massiccio, il Monte Bracco merita una riscoperta puntuale delle sue numerose prerogative e unicità, in grado di favorire nuove opportunità di sviluppo territoriale, anche dal punto socio-economico.

In quest’ottica si è provveduto a recuperare la rete sentieristica esistente e che percorre a mezza costa l’intero perimetro della montagna, retaggio di antichi percorsi rurali di cui già in precedenza era stato intrapreso un allestimento in funzione turistica, attivando una serie di percorsi tematici finalizzati alla costituzione di una vera e propria rete escursionistica. Per rendere più completa ed appagante la fruizione dei sentieri, si è inoltre realizzato un anello di collegamento, posto a quota 900 m s.l.m.

I lavori hanno ridato la piena accessibilità ai percorsi, sotto due aspetti: sotto il profilo della sicurezza, è stato effettuato il ripristino dei tracciati e del piano di calpestio, con particolare attenzione ad alcuni passaggi esposti; sotto il profilo della comunicazione sono state riqualificate bacheche e segnaletica in generale, sostituendo la preesistente con nuovi cartelli indicatori.

Dal momento che oggi sempre più escursionisti sono dotati di strumenti di orientamento digitale, sempre più integrati con gli smartphone, i percorsi sul Monte Bracco saranno consultabili anche attraverso un’apposita web map attraverso la quale si potrà avere accesso a puntuali informazioni escursionistiche quali distanze, altimetrie, descrizione, particolarità varie e modalità preferenziali di percorrenza (trekking o mountain-bike). La web map consentirà inoltre la geolocalizzazione del turista mediante il proprio smartphone, favorendo l’orientamento. Completa le informazioni a disposizione su questo potente strumento informativo digitale la documentazione integrata delle emergenze culturali, ambientali, naturalistiche, storiche, architettoniche, socio-economiche della zona che si sta visitando.

Valore aggiunto della rete sentieristica è l’individuazione e la realizzazione di punti belvedere realizzati su alcuni degli affacci più significativi del Monte Bracco, allestiti per la valorizzazione delle “componenti percettivo-identitarie” del territorio, così come evidenziate dal recente Piano Paesaggistico Regionale approvato dalla Regione Piemonte nell’ottobre del 2017.

Sono quattro i punti di belvedere allestiti:

locanda la “Trappa”, sul territorio del Comune di Envie; quota 923m.

località “Croce di Envie”, sul territorio del Comune di Envie; quota 1.307m.

località “Croce di Sanfront”, sul territorio del Comune di Sanfront; quota 1.195m.

località “Pian Martino”, sul territorio del Comune di Barge; quota 1.200m.

L’obiettivo è valorizzare l’area, riportare alla fruizione beni paesaggistici, culturali, ambientali e architettonici e stimolare attività di escursionismo culturale compatibile. Si intende inoltre elaborare una strategia concertata tra le diverse componenti socio-economiche e produttive del territorio, a carattere sovracomunale, per l’ottimizzazione e la pianificazione integrata della iniziative e delle attività economiche e produttive del Monte Bracco.

Guida “Le vie del Mombracco. La montagna di Leonardo”

16 itinerari a piedi e in mountain bike con lo sguardo sul Monviso, il Re delle Alpi Cozie, alla scoperta di un monte ricco di storia e di misteri. In una straordinaria varietà di ambienti, il Mombracco ci regala i pascoli pianeggianti in cui lo sguardo è libero di vagare all’orizzonte, i sentieri che serpeggiano nel folto dei boschi, gole e pareti rocciose dal sapore di wilderness, e le tracce di un passato agricolo che a ogni angolo raccontano la storia unica del rapporto tra l’uomo e una natura selvaggia.

Con prefazione dell’Arch. Paolo Pejrone, che abita sul Mombracco, la guida è nata con lo scopo di valorizzare tutte le eccellenze del territorio, coniugandone le valenze naturalistiche, storiche e culturali, attraverso un progetto integrato, che ha un suo focus centrale nel legame con la figura di Leonardo.

“Trek & Bike e la Montagna di Leonardo”

Trek e Bike, 7 anni, amici da sempre. Amano fare attività all’aperto e osservare la natura in compagnia della cagnolina Pinza. Un giorno, durante una scarpinata sui sentieri del Mombracco incontrano un bimbo dalla parlata particolare, i suoi vestiti sono d’altri tempi, il suo nome è Leonardo.

Il bambino è alla ricerca della pietra “senza macule” (la quarzite) e subito scatta il patto con Trek e Bike. Loro lo guideranno alla ricerca della pietra bianca e in cambio Leo li aiuterà a costruire un serpente volante.

E inizia l’avventura sulla montagna misteriosa….la montagna di Leonardo,

Il profumo “Leonardo”

Carmelina Guastamacchia Novembre è “un naso”, cioè una creatrice di profumi in collaborazione con le figlie, le sorelle Idia e Giusi Novembre.

Creando un profumo dedicato a Leonardo da Vinci ha voluto ispirarsi al cibo amato dal genio rinascimentale che amava mescolare dolce e salato; al tempo stesso l’essenza si ispira alla madre Leonarda, una donna forte come lo fu la madre di Leonardo, Caterina.

È nato così un profumo particolare che unisce il maschile con il femminile, che avrà come madrina Paola Casagrande Direttore Regionale del Settore Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, mentre la psicologa Paola Sacco, psicologa psicoterapeuta, ne illustrerà l’aspetto emozionale.

Inaugurazione restauro affreschi della Certosa di Mombracco e della sala capitolare

Inaugurazione dei lavori di recupero artistico della chiesa sulla Montagna di Leonardo fra Barge ed Envie, realizzati in epoca rinascimentale e della sala capitolare della Certosa.

Il calendario dei prossimi eventi

Mercoledì 15 maggio 2019, Barge – Salone Multimediale Ludovico Geymonat, via Monviso n. 1

Leonardo il genio universale Corso di formazione e aggiornamento per insegnanti

Sabato 18 maggio ore 10, Saluzzo

Ludovico II e gli Sforza: storie e arte tra Saluzzo e Milano al tempo di Leonardo Visita-conferenza inserita nel programma di Gran Tour, in collaborazione con il Comune di Saluzzo

Sabato 18 maggio e sabato 1° giugno 2019 ore 9-12, Barge – Ex officine ferroviarie, piazza Stazione 4

Presentazione di riproduzioni delle opere di Leonardo I ragazzi del corso di Falegnameria dell’ENGIM di Pinerolo presentano le loro riproduzioni delle opere di Leonardo accompagnati dalle letture del Circolo LaAV

Mercoledì 29 maggio ore 21

Barge – Salone Multimediale Ludovico Geymonat, via Monviso n. 1

Leonardo da Vinci e le acque: radici storiche, attualità e importanza dello studio dei sistemi fluviali

Il Parco del Monviso, impegnato nella realizzazione del Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini in alta Valle Po, ricorda la particolare sensibilità ed attenzione rivolta dal poliedrico uomo di scienza ai sistemi fluviali ed all’acqua, sottolineandone l’importanza nel contesto attuale e dibattendo temi e problemi della salvaguardia dei fiumi e delle acque. Prof. Stefano Fenoglio.

Sabato 1° e domenica 16 giugno 2019, Barge – Ex officine ferroviarie, piazza Stazione 4

“Apritivo” su tavola – Comunità Slow Food “Dal Bracco al Viso. Natura cibo e cultura nella Valle dell’Infernotto”.

Domenica 2 giugno 2019 dalle ore 9

Sanfront

Case di pietra

Escursione guidata condotta da ASD Vesulus, con partenza da Fraz. Rocchetta di Sanfront su e strada sterrata e sentiero escursionistico in direzione Balma Boves (652 m). Pranzo al sacco .

Nel pomeriggio visita alle incisioni rupestri di Roca la Ca’sna. Rientro a Rocchetta.

Sabato 15 e sabato 29 giugno 2019 dalle ore 9

Barge

Barge e la montagna di Leonardo

Visita guidata condotta da Guide GAIA e inserita nel programma di Gran Tour alla mostra Leonardo presso i locali dell’ex-officina ferroviaria, al convento della Trappa, allo spazio espositivo allestito in occasione dei restauri degli affreschi rinvenuti, e percorso alla scoperta della città Barge.

Domenica 16 giugno 2019, Barge – Ex officine ferroviarie, piazza Stazione 4

Presentazione catalogo mostra “Leonardo Homo Sine Tempore” e “Apritivo” su tavola

Giovedì 20 giugno 2019 ore 10-16

Barge – Alter Hotel, piazza Stazione 1

Valorizzazione del territorio: comunità energetiche e teleriscaldamento

Lo spirito d’innovazione di Leonardo e la sua volontà di valorizzare il territorio piemontese è fonte di ispirazione per tutti gli stakeholder che si pongono obiettivi di sviluppo e di efficienza in tale area. Workshop che intende illustrare le possibili soluzioni per la valorizzazione del patrimonio e la riqualificazione del territorio attraverso la creazione di comunità e filiere energetiche sostenibili e innovative.

Sabato 29 giugno 2019 ore 21

Barge – Parrocchia di San Giovanni Battista, piazza San Giovanni

Postludi per Leonardo – Musiche antiche per tromba e organo

Concerto di musica antica per tromba e organo. All’organo il Maestro Mauro Maero e Silvia Depetris, alla tromba il Maestro Marco Bellone.

Domenica 30 giugno 2019 dalle ore 9

Martiniana Po e Sanfront

Leonardo, le Alpi, la Geologia

Escursione guidata condotta da ASD Vesulus, con visita al museo geologico del Piropo, per parlare della geologia delle Alpi e del legame con Leonardo. Successiva escursione al sito di arte rupestre di Roca d’la Casna, e al villaggio di Balma Boves.

Martedì 2 luglio 2019

Barge – Ex officine ferroviarie, piazza Stazione 4

Convegno “Mombracho sopra Saluzo – La montagna di Leonardo” – Il paesaggio come risorsa del territorio

La giornata sarà così articolata:

mattino: convegno con relatori esperti nel settore, tra i quali il Prof. Aimaro Isola, l’Arch. Paolo Pejrone e Responsabili del Settore Paesaggio della Regione Piemonte

pomeriggio: visita alla Certosa del Mombracco, ai siti di cava, alla vigna sperimentale realizzata sul Mombracco a cura di Arch. Paolo Pejrone e dott. Mauro Camusso, con un vitigno di malvasia riconosciuto come caratterizzante la vigna di Leonardo a Milano; visita ai punti di belvedere del Mombracco e conclusione lavori presso la sala capitolare.

Curatore scientifico: Prof. Maurizio Gomez, Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura

Il convegno, aperto a tutti, prevede il riconoscimento di crediti formativi per gli ordini di architetti, ingegneri, agronomi, geologi e geometri.

Sabato 21 e domenica 22 settembre 2019 dalle ore 9

Rifreddo e comuni del Mombracco

L’anello di Leonardo – giro del Monte Bracco

Escursione guidata condotta da ASD Vesulus alla scoperta del Monte Bracco.

Info: www.comune.barge.cn.it; tel. 0175.347601.

Contatti con la stampa: Davide Rossi (347.2273173; [email protected])