A Vicoforte il convegno e l’assemblea della FIDAPA del Distretto Nord Ovest

Si è tenuto a Vicoforte, nella Sala Beata Paola della Casa Regina Montis Regalis, il convegno e l’assemblea, presieduta dalla Presidente Distrettuale Grazia Mura, del Distretto Nord Ovest della FIDAPA – BPW ITALY, organizzato dalla FIDAPA Mondovi.

Numerosa la rappresentanza del territorio che comprende Piemonte, Liguria e Lombardia. Nell’incontro ha portato i saluti dell’amministrazione del Comune di Vicoforte il sindaco Valter Roattino e da parte del Sindaco e dell’amministrazione del Comune di Mondovì l’assessore Luca Robaldo.

La presidente Fidapa Mondovì Maripina Ferrua ha ringraziato le socie e le volontarie per l’ampia partecipazione ed ha evidenziato: “La nostra Sezione è nata nel 1997 per iniziativa della socia Laura Mosso ed abbiamo avuto come madrina la qui presente Luisa Pavesio Mosso. In questo ventennio abbiamo realizzato incontri di studio, convegni, mostre e dibattiti nel campo artistico-culturale con lo spirito associativo che ci caratterizza e nel rispetto dei principi della nostra missione. Siamo liete ed orgogliose di dare il benvenuto a tutti i presenti, in particolare alla Presidente Distrettuale Grazia Mura che ringraziamo sentitamente per averci scelto come sede dell’Assemblea. Ringrazio in modo particolare le tre relatrici del convegno, che ci hanno fatto scoprire storie, aneddoti e curiosità del gioiello artistico Monregalese che è il Santuario di Vicoforte, che per noi ha sempre costituito un importante centro locale della devozione mariana.”

Nel convegno, moderato da Laura Mosso, il tema “Le origini del Santuario nel contesto storico di Mondovì” è stato illustrato da Esa Blengini, presidente dell’associazione Regina Montis Regalis. In seguito Angela Marino ha approfondito in dettaglio la tematica “Non miracoli ma fatti miracolosi” e ha concluso Donatella Donà, presidente Volontari dell’arte Diocesi di Mondovì sul tema “La Duchessa e la Regina: donne sabaude e la Madonna di Vico”.

