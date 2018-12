Serie D: Bra poco cinico e sfortunato, lo Stresa fa il colpo al “Bravi”

Una giornata no. Il Bra interrompe la propria serie positiva inciampando sullo Stresa e venendo beffata da un’autorete: i giallorossi, forse meno cinici e precisi sotto porta, perdono 0-1 nella quattordicesima giornata del campionato di Serie D, facendo mezzo passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, ma restando sempre nel gruppone in corsa per i playoff.

“Una giornata nata sotto cattivi auspici” commenterà al termine mister Fabrizio Daidola, sostituito dal suo vice Marco Moretti in panchina, causa squalifica: ed è proprio così considerando che, dopo una manciata di secondi dal fischio d’inizio, Casolla, imbeccato alla perfezione da destra da Brancato, tutto solo e, forse, credendosi in fuorigioco, calcia debolmente fra le braccia di Barantani, che inizia così la sua ottima giornata fra i pali.

Un primo tempo, comunque, avaro di sussulti: il Bra fa la partita ma non riesce a pungere, lo Stresa si difende bene giocando esclusivamente di ripartenza con Armato che si batte come un leone fra i difensori giallorossi. Al 40′ occasione per i padroni di casa, ad un passo dal vantaggio: Giglio ci prova da fuori, Barantani ribatte, sulla respinta si avventa Giglio che conclude a botta sicura, trovando ancora un grande intervento del portiere.

A ridosso dall’intervallo, la svolta inattesa: angolo calciato da Scienza, Brancato lotta a centroarea con Bratto e trova la sfortunata deviazione di coscia nella propria porta, Stresa in vantaggio. Bra stordito e che rischia grosso a pochi secondi dalla fine del primo tempo: contropiede ospite concluso da Frascoia con una botta alta.

Daidola e Moretti mandano subito in campo, per la ripresa, il nuovo acquisto D’Antoni (visto per uno scampolo di gara anche a Sanremo), per tentare la rimonta con uno schieramento a trazione offensiva. Giallorossi in costante pressione sugli avversari, costretti totalmente sulla difensiva: al 63′ Casolla serve in area D’Antoni il quale impegna ancora Barantani; passano 9′ e Gigli spizza una sventagliata da destra mandando in area Casolla: stop e tiro, Barantani c’è.

Missione rimonta che si complica nel quarto d’ora finale: De Santi prende due gialli nel giro di 4′ e lascia il Bra in inferiorità numerica. Rossi e compagni ci provano ma lo Stresa resiste grazie ad una prova gagliarda difensivamente: finisce 0-1, per lo Stresa tre punti d’oro al termine di una settimana travagliata, il Bra proverà a riscattarsi già mercoledì sul campo del Milano City.

Bra – Stresa 0-1

Marcatori: 44′ pt Brancato (aut).

Bra: Bonofiglio, Sana (23′ st Massucco), Rossi, Barale, Dolce, Giglio, Petracca (1′ st D’Antoni), Brancato, De Santi, Casolla, Tuzza (38′ st Morra). A disp.: Reinaudo, Vergnano, Quitadamo, Manuali. All.: Fabrizio Daidola.

Stresa: Barantani, Lopergolo, Telesca (14′ st Tuveri), Frascoia (23′ st Brugnera), Bratto, Agnesina, Gitteh, Gilio, Armato, Scienza, Diaw. A disp.: Guizzardi, Shaqia, Rosato, Dervishi, Feccia, Scibetta, Finetti.

Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Napoli (Daniele Santini di Savona e Luca Degiovanni di Novi Ligure)

Note: Ammoniti: Agnesina, Lopergolo, Telesca, Scienza. Espulsi: De Santi al 29′ st.