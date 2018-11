Baseball – Western League: quattro sfide in programma nel weekend per lo Skatch Boves

Dopo l’ottimo esordio nella prima giornata di gare (tre vittorie ed una sconfitta di misura) continua la stagione invernale indoor della formazione Bovesana con il secondo appuntamento ospiti della società New Panthers. Domenica 25 la squadra Under 12 di coach Gianni Melis dovrà dimostrare la continuità e i buoni risultati ottenuti nelle sessioni di allenamento in palestra dove si sono visti notevoli miglioramenti di tecnica di gioco pur con l’inserimento di parecchi mini atleti del 2010 e 2011.

Le giovani leve U12 del baseball Bovesano affronteranno i pari età delle società: Avigliana Gilrs, New Panthers, Red Clay Castellamonte e Settimo b.c.

E’ il quinto anno di seguito che la società Bovesana partecipa a questa manifestazione che tra Novembre e Marzo coinvolgerà centinaia di ragazzi e ragazze provenienti dai bacini basebolistici di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria.

Il comitato organizzatore è riuscito a coinvolgere ben 17 società al fine di poter realizzare questo ambizioso progetto avallato dalla FIBS. Lo scopo principale di questa manifestazione è quello di avvicinare i più piccoli al gioco del baseball giocando con regole leggermente differenti rispetto al campionato federale.

La realizzazione di questo progetto sportivo è frutto dell’intenso lavoro che gli educatori sportivi e i tecnici dello Skatch Baseball Softball ASD Boves, coadiuvati dalla Federazione Italiana Baseball Softball, realizzano sul territorio collaborando da anni con gli insegnanti di educazione motoria delle scuole primarie e coi professori delle scuole secondarie inferiori e superiori, nonchè con le organizzazioni ricreative estive nel territorio della città di Boves per far conoscere lo sport e il gioco del baseball.

I giovanissimi atleti U12 della compagine bianco rossa sono: Elias Pessione, Francesco Giordanengo, Francesco Meinero, Gabriele Martini, Giacomo Boarino, Luca Bongiovanni, Matteo Ariaudo, Marco Baudino, Riccardo Giraudi, Romeo Bovolo e Tommaso Cavallo.

Intanto, ricomincia una nuova stagione del Baseball Bovesano aperta a tutti i bambini/e dai 6 anni in poi. Per chiunque volesse provare il meraviglioso gioco del baseball, il tutto è possibile tutti i mercoledì ed i venerdì dalle 18,00 alle 20,00 presso il gymnasium Skatch di via B.S. Damazzo a Boves.

c.s.