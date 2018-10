Alba: al via l’evento-incontro con Patti Smith e Tony Shanahan (VIDEO)

La Famiglia Ceretto, famosa per l’eccellenza dei suoi vini, torna a promuovere l’arte e la cultura contemporanea con due straordinari appuntamenti ad Alba.

Il primo, è iniziato dalle 19 al Teatro Sociale Giorgio Busca (Piazza Vittorio Veneto 3), dove va in scena l’evento-incontro “Words and Music: Patti Smith with Tony Shanahan”. La serata concerto rappresenta un’occasione unica di incontro con la poetessa del rock accompagnata da Tony Shanahan. Parole, racconti e musica di una delle maggiori interpreti della musica e arte americana di tutti i tempi.

Qui un breve estratto (nelle prossime ore on line il servizio completo)

Ricordiamo che domani, sabato 27 ottobre alle ore 17.00, al Coro della Maddalena (via Vittorio Emanuele II, 19), inaugurerà la mostra “Lynn Davis & Patti Smith. Conspiracy of Word and Image” in presenza delle due artiste. La mostra sarà aperta dal 28 ottobre al 25 novembre 2018, da martedì a venerdi, dalle ore 15.00 – alle 18.00 e sabato e domenica ore 10.00 – 18.00.