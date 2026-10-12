Torna “Un Sipario tra Cielo e Terra a Borgo San Dalmazzo”: quattro domeniche di teatro per bambini e famiglie

Torna a Borgo San Dalmazzo “Un sipario tra cielo e terra a Borgo San Dalmazzo”, la rassegna di teatro ragazzi dedicata ai bambini e alle famiglie, giunta quest’anno alla 24ª edizione. In collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo e la Fondazione Piemonte dal Vivo, la rassegna propone, da domenica 25 ottobre a domenica 6 dicembre 2026, quattro appuntamenti pomeridiani all’Auditorium Civico, sempre alle ore 17.30. Protagoniste sono compagnie professionali che circuitano sul territorio nazionale, con storie pensate per divertire ed emozionare grandi e piccoli.

Il programma

Domenica 25 ottobre – Apre la rassegna il Teatro del Buratto da Milano con: Teresa che catturò il buio, uno spettacolo per sconfiggere la paura del Buio! Dai 4 anni

Domenica 8 novembre – Si prosegue con Rosaluna e i lupi di Accademia Perduta/Romagna Teatri, da Forlì. Un inno poetico alla libertà di essere se stessi, che si è distinto vincendo il concorso Young Kids al Festival Internazionale del Teatro e della scena contemporanea 2025 di Lugano. Dai 3 anni

Domenica 22 novembre – In scena Dispari Teatro con Dolcemiele, ispirato a Matilde di Roald Dahl, ci ricorda che non tutto è come appare. Dai 5 anni.

Domenica 6 dicembre – A chiudere la rassegna sarà Lumache del Teatro Città Murata, da Como,in collaborazione con l’ente Fiera Fredda, uno spettacolo che ci ricorda di celebrare la bellezza del rallentare. Dai 6 anni

Informazioni e biglietti

Tutti gli spettacoli si terranno presso l’Auditorium Civico “Città di Borgo San Dalmazzo” alle ore 17.30.

Biglietto intero: 6 euro

Ridotto: 5 euro per bambini sotto i 10 anni ed enti convenzionati

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni

I biglietti saranno acquistabili in loco a partire da un’ora prima dello spettacolo

Per maggiori informazioni sulla programmazione vai sul sito Dispari Teatro in Rassegne: “ Un sipario tra cielo e terra a Borgo San Dalmazzo”

Organizzazione: Paola 389 097 5767

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