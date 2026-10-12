Fossano, il Museo Federico Sacco svela i suoi segreti: visite dal 17 al 24 ottobre (FOTO E VIDEO)

Presentata a Palazzo del Comandante l’iniziativa dedicata al grande geologo fossanese. Un viaggio alla scoperta della storia della Terra e del patrimonio scientifico del territorio

Un viaggio nel tempo, tra fossili, minerali e testimonianze di un passato lontanissimo, per scoprire che cosa si nasconde sotto i nostri piedi. È stata presentata questa mattina, lunedì 12 ottobre, a Fossano, l’iniziativa “Un Sacco di segreti sotto di noi”, in programma dal 17 al 24 ottobre 2026 al Museo Federico Sacco.

Alla conferenza stampa, ospitata a Palazzo del Comandante, sono intervenuti Giancarlo Fruttero, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Gianfranco Mondino, presidente della Cassa di Risparmio di Fossano, il senatore Giorgio Maria Bergesio, il sindaco di Fossano Dario Tallone, Giovanni Battista Menardi per il Museo Sacco, e Graziella Brondino in rappresentanza dei Ciceroni. Presenti anche numerosi sindaci del territorio e autorità civili e militari.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per riscoprire una delle figure scientifiche più importanti espresse dalla città e, attraverso il suo straordinario lavoro di ricerca, comprendere meglio le trasformazioni geologiche che hanno modellato il Piemonte e l’intero arco alpino.

Federico Sacco, nato a Fossano nel 1864, fu geologo, paleontologo e glaciologo di fama internazionale. Dopo gli studi superiori nella città natale, si trasferì a Torino, dove si laureò in Scienze naturali nel 1884. A soli 26 anni divenne docente di Geologia e successivamente professore ordinario al Politecnico di Torino, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo degli studi geologici italiani.

Autore di oltre 700 pubblicazioni scientifiche e cartografie, dedicò gran parte della propria attività alla conoscenza delle Alpi, dell’Appennino e del territorio piemontese. Tra i suoi lavori più significativi figura la monumentale opera in 35 volumi dedicata ai molluschi fossili del Terziario del Piemonte e della Liguria.

Il Museo Federico Sacco custodisce questa eredità attraverso collezioni di minerali, reperti paleontologici, carte geologiche e strumenti divulgativi. Particolarmente significativi i materiali provenienti dalla foresta fossile scoperta lungo lo Stura, testimonianza di un paesaggio risalente a milioni di anni fa.

Il percorso museale permette inoltre di esplorare la geologia delle Alpi e delle Langhe, anche attraverso strumenti multimediali e interattivi, avvicinando il pubblico a una disciplina fondamentale per comprendere l’evoluzione del territorio.

Dal 17 al 24 ottobre, l’iniziativa “Un Sacco di segreti sotto di noi” offrirà dunque l’opportunità di conoscere più da vicino il patrimonio custodito a Palazzo del Comandante e la figura dello scienziato fossanese, valorizzando un’eredità che continua a parlare al presente.