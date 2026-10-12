Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 18 ottobre

Prosegue la stagione di Castelli Aperti, la rassegna che valorizza e promuove il ricco patrimonio storico, artistico e architettonico del Piemonte. Domenica 18 ottobre le dimore storiche del circuito tornano ad accogliere i visitatori, per una giornata tra sale affrescate, torri, parchi e panorami che raccontano secoli di storia, arte e tradizioni.

Di seguito l’elenco dei beni aperti al pubblico, con orari e modalità di accesso:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: visite guidate su prenotazione alle ore 14.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: aperto con orario 15.00 – 17.00. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€. Prenotazioni: https://www.castellodirazzano.it/cantina/degustazioni/

Alluvioni Piovera – Castello di Piovera: aperto al pomeriggio con orario 14.30-18.30. Mostra “Inventabilia”. Visite guidate su prenotazione al 346 234114; Intero 16€.

Bistagno – Gipsoteca Giulio Monteverde: orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: Intero 5€

Cassine – Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: Intero 4€. Info 0144 715151.

Giarole – Castello di Sannazzaro: visite guidate alle ore 11.30 e 16.00. Ingresso: Intero 15€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-sannazzaro-di-giarole.html

Esauriti i biglietti online si può contattare direttamente la struttura per prenotare Tel. 335 1030923.

Masio – Torre di Masio, Museo La Torre e il Fiume: visite libere ad ingresso gratuito dalle 15.00 alle 18.30. Visite guidate su prenotazione Tel. 0131 799131 oppure Tel. 3468818992

Ozzano Monferrato – Borgo: visite guidate alle ore 10.30. Ingresso: offerta libera. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/sistemi-museali-e-circuiti-di-visita-cittadini/borgo-di-ozzano-monferrato.html

Pozzolo Formigaro – Castello di Pozzolo Formigaro: orario dalle 15.00 alle 18.30 visite con audioguida o guidate ad ingresso gratuito.

Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039. Ingresso: intero 10€.

Rosignano Monferrato – Borgo: visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint) https://castelliaperti.it/it/beni/sistemi-museali-e-circuiti-di-visita-cittadini/borgo-di-rosignano-monferrato.html

Trisobbio – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): dalle ore 17.30 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/ Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.



Borgo di Ozzano Monferrato (AL)

PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso: solo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Ingresso: Gratuito.

Cisterna d’Asti – Museo Arti e Mestieri di un Tempo: visite guidate alle ore 15.00 e ore 17.00. Ingresso: intero 7€. Info 0141 979021.

Monastero Bormida – Castello di Monastero Bormida: mercato medievale di San Francesco e visite guidate classiche alle ore 15.00, 16.00 e 18.00. Visite teatralizzate con rievocatori storici medievali dell’associazione Custodes Viarum alle ore 11.00 e 17.00. Ingresso 5€ per visita classica, 10€ per teatralizzata. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-monastero-bormida.html

San Giorgio Scarampi – Torre: accesso libero dalle 09.00 alle 19.00.

PROVINCIA DI BIELLA

Biella – Palazzo Gromo Losa: Rassegna “Fatti ad Arte” mostra “Tutto rose e fiori” di Elham M. Aghili, dalle ore 10.00 alle 19.00. Ultimo ingresso ore 18.00.

Info e prenotazioni: [email protected] Ingresso: Intero 7€.

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero. Per visite guidate contattare: 015 2536728; [email protected].

Masserano – Palazzo dei Principi: visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ingresso intero 6€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-dei-principi-di-masserano.html



Palazzo dei Principi di Masserano (BI)

PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 11.00 alle 18.30. Ingresso: intero 5€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione. Ingresso: singolo museo 5€, musei civici Bra 10€.

Busca – Castello del Roccolo: visite guidate dalle 14.30 alle 19.00. Ingresso: Intero 6€. Info: www.castellodelroccolo.it

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d’Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Intero 5€

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 – Tel. 0172 601 60; [email protected]. Ingresso intero 5€.

Govone – Castello Reale: aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Lagnasco – Castelli Tapparelli D’Azeglio di Lagnasco: visite guidate nei seguenti orari 10.00, 11.30, 14.30, 16.00. Ingresso: intero 8€.

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio – Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta:aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso intero 11€, Iscritti FAI gratuito; Visita guidata intero 15€.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso intero 8€, ridotto 6€.

Mondovì – Museo della Casa: visite guidate su prenotazione con orario 10.30 oppure 16.00. Le visite saranno condotte personalmente dal Presidente dell’associazione “Mondovì Culturale” il Dott. Enrico Chebello. Ingresso: Intero 8€. Prenotazioni da effettuare entro il 15 ottobre alle ore 13.00 : Tel. 338 4876448 [email protected]

Monteu Roero – Castello di Monteu Roero: “Roero Segreto” visite dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Ingresso: Intero: 8€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-monteu-roero.html

Roddi – Castello di Roddi: visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Ingresso: Intero 6€ Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo – Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 6.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Ingresso: Intero € 3,5.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 8.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero € 3,5.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo – Villa Belvedere Radicati: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso intero 5€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra:orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 5€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 09.30 e 14.00.

Prenotazione obbligatoria: [email protected]

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15.00. Prenotazione consigliata: [email protected] Ingresso intero 3€ Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: speciale “Narrar Castelli e Vini”. Le visite partiranno ogni 30 minuti, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, con ultima partenza alle 17.30. Al termine del percorso narrato, degustazione con il vino dell’Azienda Agricola Garesio di Serralunga d’Alba. Ingresso: Intero 12€ Prenotazioni fortemente consigliate: [email protected] – tel. 0173 613358.

PROVINCIA DI NOVARA

Vinzaglio – Castello di Vinzaglio: aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774.