Calcio a 5 Serie A2: l’Elledì vince la battaglia con Varese

Nella seconda giornata del Girone A di Serie A2, l’Elledì, nonostante le tante defezioni in rosa (out Arione, Accornero, Novo e Rivella), porta a casa i tre punti contro l’ottimo Varese C5. A Cavaria con Premezzo finisce 4-5.

LA PARTITA

Il Varese si porta subito in vantaggio alla prima possibilità dopo 10 secondi con Zotto che riesce a superare De Cesario sul primo palo.

L’estremo difensore si rifà subito e mette fuori su Rosa, ma il Varese poco dopo raddoppia con Chiappucci (2-0). Sorbo, al 5′, pesca nei pressi della porta Leo Matos che converte l’assist del compagno e sblocca i gialloneri (2-1). Oanea ha la palla del 2-2, ma non sfrutta un’indecisione della retroguardia avversaria e manda a lato.

A 6’15” dal giro di boa, Heredia concretizza una azione partita proprio da una sua giocata, da cui era scaturito il tiro di Zago e rimette tutto in equilibrio (2-2).

Proprio come nella prima frazione, sono i biancorossi a partire forte: Zotto approfitta dell’imbucata di Surace e scrive il tris (3-2). L’Elledì però si dimostra concentrata e sull’asse Bisco-Negro pareggia: assist dell’ex Orange e prima marcatura tra i grandi del canterano Negro (3-3). Sorbo ha la chance di completare la rimonta ma Macchi in uscita chiude tutto. Dall’altro lato del campo, De Cesario sbarra la strada a Chiappucci. Il numero 10 è sempre il più arrivo negli ultimi metri, controlla davanti al portiere piemontese e insacca. Il Varese C5, a metà del secondo tempo, è di nuovo avanti (4-3). Alle doppiette di Zotto e Chiappucci, risponde con la prima doppietta in campionato anche Leo Matos (4-4). I gialloneri non vogliono fermarsi e con la triangolazione curata da Matos, Negro e finalizzata da Sorbo per la prima volta mettono la testa avanti (4-5). I lombardi spendono così il proprio time-out.

L’Elledì perde, a 4’05” dall’ultima sirena, Bisco per doppio giallo e rimane in inferiorità numerica temporanea. La squadra di Ganci però è stoica perché, anche con il portiere di movimento avversario, regge. Nel finale De Cesario mette le mani sui tentativi di Rosa e Vergna e consegna tre punti preziosissimi.

Nel prossimo turno, in programma sabato 17 ottobre, i gialloneri ospitano l’Imolese 1919 Futsal a Caramagna Piemonte.

Reti: Chiappucci (2) e Zotto (2) (Varese); Leo Matos (2), Heredia, Negro e Sorbo (Elledì)

c.s.