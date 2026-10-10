Valdieri aderisce ad Art Bonus per il riordino del proprio archivio storico

Preservare l’identità di un territorio significa prendersi cura della sua memoria scritta. Il Comune di Valdieri annuncia l’adesione ufficiale alla piattaforma ministeriale Art Bonus, attivando una campagna pubblica di raccolta fondi destinata al riordino, alla schedatura e all’inventariazione del patrimonio archivistico comunale.

L’Archivio del Comune di Valdieri raccoglie un patrimonio documentario d’eccellenza che affonda le radici nel 1347. Accanto alla Sezione Storica e ai fondi aggregati – tra cui quelli della Congregazione di Carità, dell’E.C.A., dell’Opera Pia Ferrero e dell’ex Comune di Andonno –, l’intervento oggetto della campagna Art Bonus focalizzerà l’attenzione sul fondo documentario dal 1951 al 2022.

Il progetto approvato dall’Amministrazione prevede la razionalizzazione degli spazi di deposito, la schedatura analitica delle unità archivistiche e l’inventariazione digitale con software dedicati. Le operazioni di riordino fisico e condizionamento del materiale cartaceo avverranno sotto la vigilanza e le autorizzazioni della Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 53.670,24 euro. Il progetto ha già registrato il suo primo concreto segnale di sostegno dal mondo produttivo locale grazie al contributo di 10.000 euro erogato dalla Carbocalcio Cuneese S.p.A.. Risorse che vanno ad affiancarsi ai cofinanziamenti dell’Ente e della Regione Piemonte (L.R. 11/2018).

Che cos’è l’Art Bonus e come contribuire

Attraverso lo strumento dell’Art Bonus (D.L. 31 maggio 2014, n. 83), privati cittadini, enti e aziende possono effettuare erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico beneficiando di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato.

Tutti i soggetti interessati a sostenere il riordino dell’Archivio Comunale possono effettuare un erogazione liberale tramite bonifico bancario:

* Beneficiario: Comune di Valdieri

* IBAN: IT59V0306946010100000046095

* Causale obbligatoria: Art Bonus – Comune di Valdieri – Archivio di Valdieri – [Codice Fiscale o P.IVA del mecenate] – Progetto di riordino dell’archivio comunale

Dettagli e scheda del progetto sono consultabili sulla pagina ufficiale del portale ministeriale:

https://artbonus.gov.it/4088-archivio-di-valdieri.html

c.s.